Захарова назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной

Захарова: США будут заметать следы провала на Украине отставками, как с Нуланд

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в эфире радио Sputnik назвала готовящуюся отставку Нуланд попыткой «перезагрузить всю историю», связанную с внешнеполитическим провалом и просчетом США. На Украине Вашингтон потерпел полный провал, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Белый дом будет предпринимать разные шаги, однако неизменно одно – США предают своих союзников, указала спикер МИД России, подчеркнув, что Москва не раз предупреждала об этом, и на Украине не могли этого не знать.

США предают всех, подчеркнула Захарова. Сначала, по ее словам, они «обещают всем всё, а потом ничего никому не делают».

«Конечно, [это] провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны, вся эта история была завязана на Нуланд», – сказала дипломат.

Нуланд, как подчеркнула Захарова, была «не просто высокопоставленным представителем Госдепа». Она стала ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии, передает ТАСС слова спикера Министерства иностранных дел России.

Захарова назвала Нуланд «координатором антироссийских настроений» и всей антироссийской политики США, в особенности в контексте Украины. При этом Нуланд в этом качестве не одна, отметила она. «Там есть люди, которые нас ненавидят посильнее, но она, действительно, была координатором, она ассоциируется с этой политикой», – уточнила Захарова, добавив, что «вот так с ней распрощались».

«Объяснений сейчас будет много, но на самом деле объяснение одно – полный провал администрации [президента США Джо] Байдена на украинском направлении, полный раздрай внутри их, как они говорят, союзнических отношений», – заключила Захарова.

Газета ВЗГЛЯД писала об отставке Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.