Депутат Матвейчев: Москва не только активно развивается, но и помогает другим регионам

Tекст: Олег Исайченко

«Собянин назвал результаты 2023 года в Москве одними из самых лучших за всю современную историю. Все дело в том, что столице с начала президентства Путина уделяется огромное внимание. Благодаря этому, сейчас она, согласно рейтингу HABITAT City Prosperity, входит в тройку лучших мегаполисов, обогнав Лондон и Нью-Йорк», – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В нашей столице каждый год прокладывается около сотни километров автомобильных дорог, а это не только полотно – это еще и строительство мостов, экстакад и туннелей. Возводится много станций метро. Если в начале нулевых строилось около двух-трех таких объектов за год, то сейчас может быть введено в разs больше. Более того, они не просто функциональны, а красивы, как и те, которые были построены при Сталине. Кроме станций метро, в столице также прокладываются новые диаметры и хорды, соединяющие разные части города», – отмечает собеседник.

Матвейчев также напомнил, что в Москве строятся не только транспортные объекты: за последние годы введено в эксплуатацию огромное количество современных спортивных сооружений, которые помогают молодежи вести здоровый образ жизни. «Парк «Зарядье», к которому все уже привыкли, тоже уникальный объект. Он удостоился признания на международном уровне», – подчеркивает он.



+

«При этом Путин очень часть сам присутствует на церемониях открытия значимых для столицы объектов. Президент сам их курирует, поскольку при возведении таких сооружений используются и федеральные средства. Которые, к слову, помогает привлечь Собянин, который продотворно сотрудничает с главой нашего государства», – акцентирует депутат.

«Но Москва не только развивается сама, она еще помогает и другим регионам нашей Родины. В частности, многие решения и передовые практики, опробованные в столице, впоследствии вводятся по всей стране. Кроме того, город оказывает существенную помощь ДНР и ЛНР», – резюмировал Матвейчев.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает официальный сайт Кремля. Глава города отметил, что результаты 2023 года по развитию столицы являются одними из самых лучших за всю современную историю.

«Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», – отметил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин рассказал и о развитии транспортной инфраструктуры. «Те проекты, которые мы с вами открывали, – Большая кольцевая линия метро, скоростной диаметр, – очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки один миллион 300 тыс. человек. По скоростному диаметру – 400 тыс. машин ежедневно», – подчеркнул глава столицы.

Путин в свою очередь, отметил особую роль столицы. «Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить», – подчеркнул президент.