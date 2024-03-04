На «Разговорах о важном» обсудили поиск себя в современном обществе

Почетным гостем занятия выступил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал школьникам и студентам о том, как найти свое место в обществе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разговоры о важном».

«Нужно в жизни жить активно. Нужно знать все, что ты можешь и делать как можно больше всего того, что можешь», – обратился к детям и молодежи Пиотровский.

Кроме того, директор Эрмитажа рассказал, как строился его профессиональный путь, почему школьникам важно ходить в музей, а также раскрыл секреты работы выставочных залов одного из главных музеев страны.