В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
На «Разговорах о важном» обсудили поиск себя в современном обществе
На традиционном уроке «Разговоры о важном», который прошел в понедельник, 4 марта, обсудили тему поиска себя в современном обществе.
Почетным гостем занятия выступил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал школьникам и студентам о том, как найти свое место в обществе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разговоры о важном».
«Нужно в жизни жить активно. Нужно знать все, что ты можешь и делать как можно больше всего того, что можешь», – обратился к детям и молодежи Пиотровский.
Кроме того, директор Эрмитажа рассказал, как строился его профессиональный путь, почему школьникам важно ходить в музей, а также раскрыл секреты работы выставочных залов одного из главных музеев страны.