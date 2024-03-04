Созданная нейросетью модель попала на обложку Playboy

Tекст: Ольга Никитина

Героиней номера стала Саманта Эверли, все изображения которой сгенерированы нейросетью, пишет «Коммерсант».

Якобы 23-летняя Саманта Эверли ведет аккаунты в соцсетях. На нее подписаны почти 120 тыс. человек. В статье Playboy говорится, что популярность героини, созданной нейросетями, росла «со скоростью лесного пожара».

В публикации приводится «комментарий» от имени «девушки», которая признается, что для нее стало «большой честью» попасть на обложку журнала.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Google занимается «безумным расистским» программированием, так он прокомментировал сгенерированными ИИ компании Gemini изображения, где изменены расово-этническая принадлежность исторических фигур.