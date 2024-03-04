Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.5 комментариев
Гражданина Таджикистана приговорили за убийство 17-летней школьницы в Новосибирске
В Новосибирске гражданина Таджикистана приговорили к 15,5 года колонии за убийство 17-летней школьницы
Советский райсуд Новосибирска приговорил гражданина Таджикистана к 15,5 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 17-летней девушки, попавшее на камеры видеорегистратора.
Как рассказали в группе судов общей юрисдикции региона, Хамроев был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 15,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Хамроев обвинялся в убийстве, угрозе убийством, истязании.
Ранее в региональном СК сообщили, что следователи в рамках расследования уголовного дела об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске дадут оценку бездействию полиции, которая, по сообщениям СМИ, не отреагировала на обращения родственников погибшей.
Напомним, в Новосибирске ранее судимого мужчину заподозрили в жестоком убийстве 17-летней девушки, следователи полагают, что он нанес не менее 15 ударов ножом из ревности.