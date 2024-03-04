Гражданина Таджикистана приговорили за убийство 17-летней школьницы в Новосибирске

В Новосибирске гражданина Таджикистана приговорили к 15,5 года колонии за убийство 17-летней школьницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказали в группе судов общей юрисдикции региона, Хамроев был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 15,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Хамроев обвинялся в убийстве, угрозе убийством, истязании.

Ранее в региональном СК сообщили, что следователи в рамках расследования уголовного дела об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске дадут оценку бездействию полиции, которая, по сообщениям СМИ, не отреагировала на обращения родственников погибшей.

Напомним, в Новосибирске ранее судимого мужчину заподозрили в жестоком убийстве 17-летней девушки, следователи полагают, что он нанес не менее 15 ударов ножом из ревности.