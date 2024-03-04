Израиль за сутки пропустил в Газу 277 грузовиков с гуманитарной помощью

Tекст: Денис Тельманов

«Это самое большое количество грузовиков, которые были пропущены за сутки с начала войны», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там подчеркнули, что израильские власти «не ограничивают объем гуманитарной помощи для сектора Газа».

Ранее сообщалось, что в Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха.

Вице-президент США Камала Харрис подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.



По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине.

