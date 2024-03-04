  • Новость часаTimes: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
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    26 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    4 марта 2024, 05:47 • Новости дня

    Израиль за сутки пропустил в Газу 277 грузовиков с гуманитарной помощью

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти к утру понедельника проверили и пропустили в сектор Газа 277 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны страны.

    «Это самое большое количество грузовиков, которые были пропущены за сутки с начала войны», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Там подчеркнули, что израильские власти «не ограничивают объем гуманитарной помощи для сектора Газа».

    Ранее сообщалось, что в Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха.

    Вице-президент США Камала Харрис подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.

    По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

    Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине.

    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

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    3 марта 2024, 06:58 • Новости дня
    США подтвердили, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул

    Центральное командование США подтвердило, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул в Красном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, который атаковали 18 февраля хуситы в Аденском заливе, затонул в Красном море.

    «Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов», – приводит РИА «Новости» сообщение хуситов.

    Отмечается, что экипаж судна смог эвакуироваться, однако  около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне «представляют экологическую опасность в Красном море».

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

    Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа.

    Ранее правительство Йемена сообщило, что атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море.

    Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    3 марта 2024, 07:26 • Новости дня
    Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана

    Израильские военные провели масштабные рейды на Западном берегу Иордана и атаковали город Тулькарм

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные провели в ночь на 3 марта ночью масштабные рейды в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.

    Значительные силы израильских военных были направлены на штурм города Тулькарм, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Отмечается, что рейды прошли в лагерях беженцев Калькилия и Аль-Арруб.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что израильские рейды против палестинцев на Западном берегу реки Иордан – это серьезные события.

    По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан.

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    3 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    При израильском ударе по развязке в Газе погибли десятки человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятки человек погибли и ранены при израильском ударе по кольцевой развязке в секторе Газа, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа.

    В заявлении минздрава Газы говорится, что удар произошел у кольцевой развязки Дауд, в результате чего погибли и ранены десятки человек, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа.

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    3 марта 2024, 23:04 • Новости дня
    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ за 6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США разрабатываю программу по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

    Бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов, на эту сумму Пентагон рассчитывает заказать 1 тыс. беспилотных истребителей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Отмечается, что сотни дронов могут поступить на вооружение американских ВВС в течение следующих пяти лет.

    Контракт на разработку и производства беспилотников может достаться компаниям Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

    Беспилотные истребители должны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21.

    Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

    По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования.

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    3 марта 2024, 22:42 • Новости дня
    Бывший министр обороны Израиля приехал в Вашингтон в обход Нетаньяху

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц прибыл в США для встречи с Харрис и Блинкеном без согласования с премьером Беньямином Нетаньяху

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Гануц, который в составе чрезвычайного правительства Израиля получил пост министра без портфеля, прибыл в США для проведения ряда встреч, в том числе с американским вице-президентом Камалой Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном без согласования с главой правительства Беньямином Нетяньяху.

    «Министр в военном кабинете Бенни Ганц прибыл в США в преддверии серии встреч с высокопоставленными чиновниками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of Israel.

    Отмечается, что Ганц отправился в Вашингтон без одобрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего тот пришел в ярость и поручил израильскому посольству в Вашингтоне не помогать Ганцу в организации встреч.

    После переговоров в Вашингтона Ганц планирует отправиться в Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

    Тема переговоров и их статус не уточняется.

    Ранее глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн сообщил, что Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы.

    По его словам, такая позиция возникла когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями.

    Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.

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    3 марта 2024, 12:28 • Новости дня
    В результате атак Израиля 90 человек погибли за сутки в Газе

    Минздрав: В результате действий Израиля 90 человек погибли в Газе за последние сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Как говорится в заявлении Минздрава Газы, за последние сутки в Газе погибли 90 погибли, еще 177 пострадали, «общее число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 30410, передает ТАСС. Тела некоторых погибших остаются под завалами, спасатели и медики пока не могут до них добраться.

    Ранее сообщалось, что голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы.

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    4 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Израиль ликвидировал вербовщика ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации Махмуда Мухаммеда Абд Хада, который в ХАМАС отвечал за вербовку боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля в ходе совместной операции со Службой общей безопасности ликвидировала ударом с воздуха в центральной части сектора Газа активиста радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за вербовку новых боевиков.

    «Махмуд Мухаммед Абд Хад был уничтожен в результате удара с воздуха в центральной части сектора Газа. Он занимал военную должность и отвечал за вербовку новых боевиков», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

    Отмечается, что Мухаммед Абд Хад набирал участников батальона «Эз-Зейтун» в северной части сектора Газа и вел сбор средств, «используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС».

    Ранее сообщалось, что в Москве на встрече палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС, участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации.


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    4 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что разведка подтвердила успешное уничтожение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесло удар по командному пункту украинских Вооруженных сил на купянском направлении,

    После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, по данным разведки, цель была успешно поражена.

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    4 марта 2024, 01:22 • Новости дня
    В Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа

    В Белом доме заявили о начале работы по созданию морского коридора для поставок помощи в сектор Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон работает над организацией морского коридора для поставок гуманитарной в сектор Газы, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха, заявила вице-президент США Камала Харрис.

    «Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи», – приводит слова Харрис ТАСС.

    Она подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.

    По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

    «Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев», – сказала вице-президент США.

    Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

    «Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей,.. и их встретили стрельбой и хаосом», – сказала Харрис.

    Ранее сообщалось, что в Белый дом в обход решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приехал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Он должен встретиться с Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном, после чего отправиться в Лондон. Тема переговоров не разглашается.

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    4 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Южная Корея и США начали учения Freedom Shield

    Южная Корея и США начали учения Freedom Shield на суше, в море, воздухе и киберпространстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Республики Корея и США начали военные учения Freedom Shield, которые включают наземные, морские воздушные операции и учения с помощью компьютерной симуляции.

    Маневры продлятся до 14 марта, передает ТАСС со ссылкой на корейское агентство Ренхап.

    Официальный представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун сказал, что в ходе маневров будет отрабатываться обнаружение и перехват крылатых ракет КНДР.

    Отмечается, что в качестве наблюдателей приглашены представители 12 стран — членов Командования ООН.

    Ранее сообщалось, что первый разведывательный спутник Южной Кореи сфотографировал Пхеньян в высоком разрешении. Полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета.

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      Где на Украине искать нацистов

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      26 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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