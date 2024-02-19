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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке
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    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

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    19 февраля 2024, 22:29 • Новости дня

    Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года

    Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших гражданских в секторе Газа за время операции Израиля больше, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

    При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно  хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

    Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.


    17 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

    «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

    Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

    Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

    При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».



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    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

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    17 февраля 2024, 02:14 • Новости дня
    NYT: За взрывами на иранском газопроводе стоит Израиль

    Газета The New York Times обвинила Израиль в организации взрывов на иранском газопроводе.

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль мог 14 февраля осуществить секретные атаки на две линии газопровода в Иране, написала газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей исламской революции.

    Один из западных чиновников, слова которого приводит газета, считает, что удары носят скорее символическое значение, поскольку Ирану не составит большого труда починить газопровод, к тому же гражданскому населению был причинен сравнительно небольшой ущерб, передает ТАСС.

    Собеседники NYT считают, что с помощью атаки на газопровод Израиль дал Ирану понять, что потенциально способен нанести ему урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион.

    Как сообщалось ранее, взрыв на главной линии газопровода в Иране произошел 14 февраля. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал взрыв диверсией.

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    17 февраля 2024, 06:47 • Новости дня
    Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Ижевске

    Tекст: Денис Тельманов

    Открытое горение в производственном здании по улице Орджоникидзе Ижевска ликвидировано, пожарные проливают конструкции, сообщили в МЧС.

    В данный момент объявлено о ликвидации открытого горения. Идет разборка и проливка конструкций, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров.

    Первоначально площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. метров.


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    17 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    В Ижевске начался пожар на площади 2,8 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    МЧС России сообщило о крупном пожаре, который начался в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров.

    «Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», – передает сообщение МЧС ТАСС.

    При этом назначение здания и обстоятельства возникновения пожара не приводятся.

    Ранее жительница Ижевска рассказала о взрывах на заводе рядом с городом. По ее словам, на Воткинском машиностроительном заводе регулярно слышны звуки от детонаций, это не пугает местных жителей, поскольку их причиной являются  плановые испытания.

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    18 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Нетаньяху назвал условие проигрыша Израиля в войне с ХАМАС

    Нетаньяху счел шагом к поражению в войне с ХАМАС предлагаемый отказ от операции в Рафахе

    Нетаньяху назвал условие проигрыша Израиля в войне с ХАМАС
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Те, кто выступают за отказ от военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, склоняют Израиль к тому, чтобы проиграть войну с палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заверил, что военные действия продолжатся, пока Израиль «не достигнет всех целей войны». По его мнению, «военное давление работает», израильским войска удалось достичь «таких районов» в секторе Газа, «какие невозможно было представить». Он заверил, что «Израиль будет сражаться до полной победы, это включает и действия в Рафахе», передает ТАСС.

    Как заявил премьер, израильские войска «уничтожили большую часть батальонов ХАМАС» и продолжат боевые действия, пока «не уничтожат их все», Израиль не откажется от этой цели. Он обещал «преследовать лидеров ХАМАС, которые бегут из норы в нору». «Им не будет спасения, мы сведем с ними счеты, это лишь вопрос времени», – сказал Нетаньяху, добавив, что изложил свою позицию президенту США Джо Байдену.

    Отвечая на вопрос о том, куда возможно эвакуировать мирных жителей из Рафаха, премьер заявил, что «есть много места для эвакуации гражданского населения из Рафаха на север» от города.

    Требования ХАМАС в отношении освобождения заложников иллюзорны, для продолжения переговоров по сделке радикалы должны отказаться от них, сказал Нетаньяху, заявив, что политика Израиля – «сильное военное давление и очень жесткие переговоры». По его словам, это позволило «освободить к настоящему моменту 112 похищенных».

    Напомним, сообщалось, что отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились из-за продвижения военной операции к городу Рафах.

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    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

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    17 февраля 2024, 03:50 • Новости дня
    Пожар в Ижевске локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар в производственном здании в Ижевске Республики Удмуртия локализован, сообщает МЧС России.

    «Пожар локализован на площади 3 500 кв. м. Пострадавших нет», – передает сообщение МЧС ТАСС.

    Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре, который начался в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров.

    При этом назначение здания и обстоятельства возникновения пожара не приводись.

    Жительница Ижевска рассказала о взрывах на заводе рядом с городом. По ее словам, на Воткинском машиностроительном заводе регулярно слышны звуки от детонаций, это не пугает местных жителей, поскольку их причиной являются плановые испытания.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2024, 15:24 • Новости дня
    Правительство Израиля отвергло признание палестинского государства

    Кабмин Израиль утвердил резолюцию о несогласии с односторонним признанием Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Израиля единогласно утвердило в ходе еженедельного заседания резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства, сообщила канцелярия главы кабмина.

    В сообщении говорится, что правительство единогласно одобрило декларативное решение о несогласии Израиля с международным диктатом, передает ТАСС.

    В резолюции, выдвинутой премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отмечается, что «Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами». «Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем», – распространила канцелярия премьера текст утвержденного кабмином решения.

    В решении израильского правительства говорится, что урегулирование, насколько оно достижимо, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между израильтянами и палестинцами без предварительных условий.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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    17 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    В Курской области объявили ракетную опасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о ракетной опасности.

    «Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – передает ТАСС заявление губернатора.

    Он подчеркнул, что тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.

    «Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – порекомендовал Старовойт.

    Ранее ракетную угрозу объявляли в Белгородской области.

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    18 февраля 2024, 23:17 • Новости дня
    Стало известно о планах Израиля ограничить вход на Храмовую гору в Рамадан

    Стало известно о намерении Израиля ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега в Рамадан

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля собираются ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега реки Иордан на время священного месяца Рамадан, сообщил источник в правительстве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что «для арабов из Иудеи и Самарии» вводятся ограничения – пропускать собираются «только лиц старше 60 лет, детей младше 10 лет и не более 15 тыс. человек». Вопрос об ограничениях для израильских арабов и жителей Иерусалима рассмотрит полиция, но на данный момент «в их отношении решения нет».

    Напомним, правительство Израиля утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

    В 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур решил закрыть посещение Храмовой горы для евреев и туристов до конца Рамадана.

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    17 февраля 2024, 05:33 • Новости дня
    Армия Израиля задержала 11 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу Иордана

    Армия Израиля задержала 11 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военнослужащие задержали 11 палестинских рабочих в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан.

    В ходе штурма населенного пункта Барта, расположенного к юго-западу от Дженина, израильские военные задержали 11 рабочих из сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

    Ранее в министерстве здравоохранения сектора Газа подсчитали, что число жертв израильских ударов по анклаву с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта превысило 28 тыс. человек, еще более 67,6 тыс. человек пострадали.

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    19 февраля 2024, 00:26 • Новости дня
    Израиль увязал ультиматум движению ХАМАС с Рамаданом

    Израильский министр Ганц потребовал от ХАМАС освободить заложников до Рамадана и пригрозил атакой на Рафах

    Tекст: Антон Антонов

    Если до начала Рамадана палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, «боевые действия продолжатся повсюду», в том числе в Рафахе, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц.

    Ганц предложил ХАМАС «сдаться и освободить заложников», чтобы жители сектора Газа смогли отметить священный праздник Рамадан. В противном случае, по словам Ганца, израильские войска продолжат вести боевые действия.

    Он при этом заявил, что Израиль намерен воевать, «способствуя эвакуации гражданского населения в диалоге с американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения», передает ТАСС.

    Напомним, власти Израиля собираются ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега реки Иордан на время священного месяца Рамадан. Рамадан, по данным арабских астрономов, выпадает в 2024 году на период с 11 марта по 9 апреля.

    Сообщалось, что отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились из-за продвижения военной операции к городу Рафах.

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    17 февраля 2024, 06:06 • Новости дня
    На МКС отправился корабль «Прогресс» с конфетами и научным оборудованием

    К МКС причалит отправленный в четверг корабль «Прогресс» с конфетами и научным оборудованием

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовой корабль «Прогресс МС-26», который был запущен с космодрома Байконур в четверг, в субботу достигнет Международной космической станции и пристыкуется к ней в 09:12 мск.

    Стыковка с российским модулем «Звезда» МКС намечена на 09:12 мск, передает ТАСС.

    Предполагается, что корабль пробудет в составе станции 180 дней.

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала в 06:25 мск с космодрома Байконур в четверг. Корбаль доставит на станцию 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах.

    В грузовом отсеке корабля 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.

    В частности, на станцию отправится укладка для эксперимента «Перспектива-КМ», которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле «Поиск» в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос.

    Кроме того, корабль доставит укладки для научных работ «Фуллерен» (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и «Орбита-МГ» (отработка технологий контроля технического состояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).

    Помимо научного оборудования, грузовой корабль доставит на станцию шоколадные конфеты, сделанные специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, и подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.

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    19 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Евродепутаты призвали не пускать Израиль на футбольные турниры

    Евродепутаты призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную и клубы Израиля от футбольных турниров

    Tекст: Антон Антонов

    ФИФА и УЕФА должны отстранить сборную Израиля и израильские клубы от футбольных турниров «до завершения геноцида», заявили депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии.

    Письмо, направленное ФИФА и УЕФА, подписали 13 евродепутатов, которые призвали «принять решительные меры против нарушения прав человека в Палестине». Подчеркивается, что в секторе Газа нарушаются «такие ценности, как равенство, уважение и права человека», которые ФИФА и УЕФА, по их собственным словам, продвигают с помощью футбола, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside World Football.

    Евродепутаты заявили, что футбол нельзя использовать для поддержки «оправдания оккупации и истребления народа Палестины». Ссылаясь на пример с «вето на режим апартеида в ЮАР», в ЕП призвали исключить «сборную Израиля и израильские футбольные клубы из всех европейских и международных турниров»

    Напомним, футбольные федерации стран Ближнего Востока также направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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