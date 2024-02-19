Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года

Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.



