Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года
Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине
Количество погибших гражданских в секторе Газа за время операции Израиля больше, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.
При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.