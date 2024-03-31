Сотрудник «Донбассгаза» подорвался на украинском суббоеприпасе в Горловке

Tекст: Дарья Григоренко

Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина получил ранения после того, как подорвался на украинском суббоеприпасе типа «колокольчик».

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ, которые начались в 03:00 мск. К 16:30 мск было выпущено 34 снаряда из 155-мм артиллерии, в том числе с использованием кассетных боеприпасов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в Горловка. В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе.