Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
Сотрудник «Донбассгаза» подорвался на украинском суббоеприпасе в Горловке
В результате подрыва на суббоеприпасе ВСУ пострадал сотрудник «Донбассгаза» в поселке Широкая Балка, сообщил мэр Горловки ДНР Иван Приходько.
Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина получил ранения после того, как подорвался на украинском суббоеприпасе типа «колокольчик».
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ, которые начались в 03:00 мск. К 16:30 мск было выпущено 34 снаряда из 155-мм артиллерии, в том числе с использованием кассетных боеприпасов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в Горловка. В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе.