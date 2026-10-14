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Командование ВСУ три месяца не эвакуировало бойца с перебитыми ногами
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Виктор Волошенюк рассказал, что украинское командование три месяца отказывалось эвакуировать его с перебитыми ногами, предлагая добраться до тыла самостоятельно.
Украинское командование на славянско-краматорском направлении три месяца не эвакуировало раненого бойца, предлагая ему добраться до позиций своими силами, передает РИА «Новости».
«Три месяца пролежал в посадке с перебитыми ногами. Костыли только в конце третьего месяца сбросили, перед тем как меня в плен взяли», – рассказал Виктор Волошенюк.
По его словам, на вопросы об эвакуации командование отвечало, что вопрос решается, и советовало подождать до заживления ног. Ежедневно солдату сбрасывали обезболивающее с помощью дрона.
Прямой связи с руководством у военного не было, поэтому все указания передавались по цепочке через другие подразделения ВСУ. На четвертый месяц Волошенюк сдался в плен российским военнослужащим Южной группировки войск в районе Никифоровки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинские войска начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом.
До этого боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев дроном.
Также командир ВСУ попытался отговорить солдата от сдачи в плен.