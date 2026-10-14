Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование на славянско-краматорском направлении три месяца не эвакуировало раненого бойца, предлагая ему добраться до позиций своими силами, передает РИА «Новости».

«Три месяца пролежал в посадке с перебитыми ногами. Костыли только в конце третьего месяца сбросили, перед тем как меня в плен взяли», – рассказал Виктор Волошенюк.

По его словам, на вопросы об эвакуации командование отвечало, что вопрос решается, и советовало подождать до заживления ног. Ежедневно солдату сбрасывали обезболивающее с помощью дрона.

Прямой связи с руководством у военного не было, поэтому все указания передавались по цепочке через другие подразделения ВСУ. На четвертый месяц Волошенюк сдался в плен российским военнослужащим Южной группировки войск в районе Никифоровки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинские войска начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом.

До этого боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев дроном.

Также командир ВСУ попытался отговорить солдата от сдачи в плен.