Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Командир ВСУ попытался отговорить солдата от сдачи в плен
Украинский командир в попытке предотвратить дезертирство с позиций уговаривал военного ВСУ на передовой не сдаваться в плен армии России, следует из радиоперехвата.
Офицер украинской армии уговаривал военнослужащего отказаться от идеи сдаться в плен, передает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался радиоперехват соответствующих переговоров.
«Просто сдаться? В плен – не вздумай, ты эту фигню прекращай», – сказал командир.
Проблема массового ухода солдат с позиций стала одной из главных для украинской армии, о чем неоднократно рассказывали пленные. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров ранее признавал, что около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули части или дезертировали.
При этом Генпрокуратура страны еще в ноябре прошлого года сообщала о более чем 311 тыс. уголовных дел по соответствующим статьям. Пленные отмечают, что для борьбы с бегством солдат украинское командование создает заградотряды, готовые расстреливать отступающих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп сдающихся в плен сослуживцев в Сумской области.
Немногим ранее в Харьковской области националисты убили собственных дезертировавших бойцов с помощью беспилотников.
Всего с начала текущего года свои части самовольно покинули около 80 тысяч военнослужащих ВСУ.