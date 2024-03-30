Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
Барбершоп, где работал один из террористов «Крокуса», закрыт
Барбершоп My Style в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», был закрыт, со здания сняли вывеску.
Владелец соседнего магазина электроники рассказал, что вывеску сняли примерно через день после теракта, когда в адрес барбершопа стали поступать угрозы, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов», – отметил мужчина.
По его словам, подозреваемый Мухаммадсобир Файзов работал в парикмахерской с конца 2023 года, но за месяц-полтора до теракта уволился.
«По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он», – подчеркнул собеседник.
Ранее клиент барбершопа, где работал подозреваемый, рассказал, что Файзов с трудом говорил по-русски, а также был недисциплинирован