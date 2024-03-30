Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.15 комментариев
Разработчик российских FPV-дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
Генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские FPV-дроны будут использоваться для защиты Черноморского флота от безэкипажных катеров ВСУ.
По его словам, FPV-дроны могут стать эффективным и недорогим средством поражения таких катеров, передает РИА «Новости».
Кузякин также отметил, что в будущем на Черноморском направлении развернется «война дронов». В этом направлении ведется активная работа.
FPV-дроны (First Person View) – это беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерами, которые транслируют видео в режиме реального времени на очки оператора. Это позволяет оператору управлять дроном от первого лица, что значительно повышает точность и эффективность его применения.
Ранее FPV-дроны уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области.