Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
Стало известно о планах Израиля снести часть сектора Газа для буферной зоны
Haaretz заявила о намерении Израиля превратить 16% территории сектора Газа в буферную зону
Армия обороны Израиля создает буферную зону безопасности в секторе Газа, которая может занять около 16% территории анклава – Израиль уничтожает там все постройки, сообщили СМИ.
Как пишет Haaretz со ссылкой на спутниковые снимки, ширина буферной зоны будет около 1 км. Также издание пишет, что Израиль намерен разделить анклав на северную и южную части другой буферной полосой – Нецаримским коридором, который дает возможность следить за перемещением населения. Здесь сектор Газа в ширину с учетом создания буферной зоны вдоль границы окажется всего 5,5 км, передает ТАСС.
Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви признал, что одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон. По его словам, буферные зоны окажется менее востребованы, если в анклаве «не будет террористической организации вообще».