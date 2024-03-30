Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.11 комментариев
Подросток в Казани сбросил инспектора ГИБДД с машины ударом об отбойник
Подросток «протащил» инспектора ГИБДД на автомобиле и сбросил ударом об отбойник
В Казани 16-летний водитель «протащил» инспектора ГИБДД на автомобиле и сбросил ударом об отбойник, сообщило следственное управление СК по Татарстану.
Инспектор ГИБДД остановил машину с 16-летним подростком за рулем, который «не среагировал» на требование выйти из автомобиля. Вместо этого подросток решил уехать. Сотрудник ГИБДД попытался его остановить и «зацепился за автомобиль». Однако водитель не остановился. Инспектора ГИБДД он сбросил с машины «в результате удара об отбойник».
Позднее подросток был задержан и отправлен на экспертизу. Пострадавший инспектор доставлен в больницу. Открыто уголовное дело по статье о «насилии в отношении представителя власти», передает РИА «Новости».