Подросток в Казани сбросил инспектора ГИБДД с машины ударом об отбойник

Подросток «протащил» инспектора ГИБДД на автомобиле и сбросил ударом об отбойник

Tекст: Антон Антонов

Инспектор ГИБДД остановил машину с 16-летним подростком за рулем, который «не среагировал» на требование выйти из автомобиля. Вместо этого подросток решил уехать. Сотрудник ГИБДД попытался его остановить и «зацепился за автомобиль». Однако водитель не остановился. Инспектора ГИБДД он сбросил с машины «в результате удара об отбойник».

Позднее подросток был задержан и отправлен на экспертизу. Пострадавший инспектор доставлен в больницу. Открыто уголовное дело по статье о «насилии в отношении представителя власти», передает РИА «Новости».



