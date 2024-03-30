Израиль обсудил с США возможность разместить в Газе войска арабских стран

Министр обороны Израиля Галант обсудил в США возможность разместить в Газе военный контингент арабских стран

Tекст: Антон Антонов

Их задачей станет поддержание порядка, охрана американского порта и сопровождение гуманитарных конвоев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Американский чиновник высокого ранга заявил, что соответствующее предложение возникло на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел ряда арабских стран.

По словам израильских чиновников, арабские военнослужащие должны будут находиться в Газе ограниченный переходный период.

Один из арабских чиновников заявил, что Галант мог неправильно понять позицию арабских стран. Он отметил, что эти страны не готовы отправлять войска в Газу в настоящее время. Однако они могут рассмотреть возможность отправки миротворческих сил по окончании войны в анклаве.

В ноябре американские СМИ сообщали, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение.