Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.11 комментариев
Израиль обсудил с США возможность разместить в Газе войска арабских стран
Министр обороны Израиля Галант обсудил в США возможность разместить в Газе военный контингент арабских стран
Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в США поднял вопрос о создании многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из арабских стран в секторе Газа, сообщают источники.
Их задачей станет поддержание порядка, охрана американского порта и сопровождение гуманитарных конвоев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Американский чиновник высокого ранга заявил, что соответствующее предложение возникло на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел ряда арабских стран.
По словам израильских чиновников, арабские военнослужащие должны будут находиться в Газе ограниченный переходный период.
Один из арабских чиновников заявил, что Галант мог неправильно понять позицию арабских стран. Он отметил, что эти страны не готовы отправлять войска в Газу в настоящее время. Однако они могут рассмотреть возможность отправки миротворческих сил по окончании войны в анклаве.
В ноябре американские СМИ сообщали, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение.