Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды
В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды
Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.
«Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».
Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.
Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.
Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.