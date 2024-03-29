Минцифры назвало зоны тестирования сетей 5G

Tекст: Алексей Дегтярев

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) также установила пилотными зонами Московскую и Ленинградскую области, в них будут использоваться российские базовые станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Предприятие «Новые цифровые решения» опробует технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами.

Создание проекта совместного использования радиочастот гражданскими пользователями и специальными пользователями в России предусмотрено в стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

В ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи, ее подала МТС.

Эти сети смогут объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на планшетах и смартфонах. В местах, где прием наземных станций становится хуже, устройства смогут переключаться на спутник.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что базовые станции формата 5G появятся в российских мегаполисах с 2026 года.