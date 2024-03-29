Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Минцифры назвало зоны тестирования сетей 5G
Зонами тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G станут Москва, Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, сообщило Минцифры.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) также установила пилотными зонами Московскую и Ленинградскую области, в них будут использоваться российские базовые станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Предприятие «Новые цифровые решения» опробует технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами.
Создание проекта совместного использования радиочастот гражданскими пользователями и специальными пользователями в России предусмотрено в стратегии развития отрасли связи до 2035 года.
В ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи, ее подала МТС.
Эти сети смогут объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на планшетах и смартфонах. В местах, где прием наземных станций становится хуже, устройства смогут переключаться на спутник.
До этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что базовые станции формата 5G появятся в российских мегаполисах с 2026 года.