Хабек: Германия должна мобилизовать все возможности для поддержки Украины

Лавров: Украина – это верхушка айсберга

Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

Tекст: Антон Антонов

Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».



Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».