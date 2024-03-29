Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Хабек: Германия должна мобилизовать все возможности для поддержки Украины
Хабек: Германия должна мобилизовать дополнительные возможности для поддержки Украины
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек полагает, что ФРГ должна мобилизовать дополнительные возможности для поддержки Украины.
Как отметил Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в абсолютных цифрах после США Германия является крупнейшим донором Украины, при этом готовность поддерживать Киев в Вашингтоне и Европе не увеличивается, что означает, что Германия должна мобилизовать дополнительные возможности, передает ТАСС.
Он добавил, что большинство жителей Германии поддерживают оказание поддержки Украине и заинтересованы в том, чтобы Украина вела эту войну, а президент РФ Владимир Путин «не мог ее продолжать».
Ранее Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.