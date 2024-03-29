Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
НПО Лавочкина разработало техпроект системы ДЗЗ «Беркут-ВР»
Входящее в Роскосмос Научно-производственное объединение (НПО) им. С.А. Лавочкина завершило техническое проектирование системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Беркут-ВР», спутники которой войдут в программу «Сфера», сообщили в Роскосмосе.
Согласно сообщению госкорпорации, НПО Лавочкина создает космическую систему оптико-электронного наблюдения с двумя аппаратами «Беркут-ВР» и космической системы радиолокационного наблюдения с «Беркут-РСА», передает ТАСС.
Там добавили, что по первой разработан технический проект, ведется экспертиза. В Роскосмосе добавили, что также сейчас ведется проработка проектного облика и разработка рабочей конструкторской документации по системе «Беркут-РСА».
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №1, предназначенным для круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли.