«Союз-2.1а» со спутником зондирования стартовал с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 1

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 1, предназначенным для круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана.

Старт прошел в 00.14 субботы в штатном режиме и стал восьмым в 2023 году запуском российской ракеты-носителя и первым пуском с космодрома Восточный, передает ТАСС.

Через некоторое время после старта разгонный блок «Фрегат» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 1 отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Дальнейшее выведение аппарата займет чуть более часа.

Спутник «Кондор-ФКА» № 1 может получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности.

Напомним, 21 мая на стартовом столе космодрома Байконур установили ракету «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-23», который доставит на МКС рабочее место для открытого космоса, бауманский наноспутник с солнечным парусом и научное оборудование.