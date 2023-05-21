Роскосмос: Ракету с грузовиком «Прогресс МС-23» установили на старт на Байконуре

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23», который доставит на МКС рабочее место для открытого космоса, бауманский наноспутник с солнечным парусом и оборудование для эксперимента по выращиванию кристаллов, установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

По сообщению госкорпорации, ракета «Союз» с «Прогрессом» находятся на старте, после установки «Союза-2.1а» в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки, специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску, передает РИА «Новости».

Старт ракеты запланирован на 15.56 мск 24 мая, грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе почти 500 килограммов топлива для дозаправки станции, ресурсное оборудование и инструменты, расходные материалы, одежду, продукты питания и санитарно-гигиенические средства.

Корабль привезет на станцию универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты во время выхода в открытый космос установят на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Еще одной работой в открытом космосе станет запуск наноспутника «Парус-МГТУ», с помощью которого будет отработана технология солнечного паруса.

Кроме этого, на грузовике прилетит видеоспектральная перчаточный бокс «Главбокс-С», система для наблюдения земной поверхности для эксперимента «Ураган», аппаратура и оборудование для экспериментов «Коррекция», «Нейроиммунитет», «Асептик», «Спланх», «Сепарация» и эксперимента по выращиванию однородных кристаллов «Вампир».

На ракету нанесли изображения, посвященные 300-летию Перми и 60-летию полета первой женщины (Валентины Терешковой) в космос.

Ранее в Роскосмосе сообщили, орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля «Прогресс МС-23», средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли.