Орбиту МКС скорректировали для запуска «Прогресса МС-23»

Роскосмос: Орбиту МКС скорректировали для формирования баллистических условий перед запуском корабля «Прогресса МС-23»

Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23», говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации сообщили, что орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска грузового корабля «Прогресс МС-23», передает ТАСС.

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22», которые проработали 716,8 секунды.

На МКС сейчас несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди.

Запуск космического грузовика «Прогресс МС-23» запланирован на 24 мая.

Напомним, в пятницу НАСА объявило о подтверждении эксплуатации МКС после 2024 года.