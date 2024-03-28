Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
США захотели использовать частные компании для военных целей в космосе
Минобороны и Космические силы США подготовят и опубликуют стратегию использования возможностей частных компаний, занимающихся космосом, в обеспечении обороны страны, сообщил портал Defense One со ссылкой на командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена.
По его словам, в коммерческой космической стратегии безопасности, которая почти готова к утверждению, будет оценена коммерческая промышленность и каким образом она может содействовать космическим силам США, передает ТАСС.
Салтцмен добавил, что ожидает публикации документа в апреле, разработка стратегии идет по мере все большего углубления сотрудничества Пентагона с компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите.