США захотели использовать частные компании для военных целей в космосе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в коммерческой космической стратегии безопасности, которая почти готова к утверждению, будет оценена коммерческая промышленность и каким образом она может содействовать космическим силам США, передает ТАСС.

Салтцмен добавил, что ожидает публикации документа в апреле, разработка стратегии идет по мере все большего углубления сотрудничества Пентагона с компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите.