Слово «дьявол» с греческого переводится буквально, как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
На Западе раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников
Reuters: Устройства на ядерной энергии могут глушить или ослеплять спутники
Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите, сообщили западные СМИ.
Аналитики Reuters полагают, что речь идет о некоем глушителе сигналов, который будет способен вывести из строя всю электронику в определенной области, сообщает канал «360».
Как считает бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл, российская сторона, предположительно, разрабатывает систему, работающую от ядерного источника и обладающую всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Такая версия, по его оценке, более вероятна, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту, о которой ранее сообщалось в СМИ.
Специалист считает, что эта система сможет вывести из строя коммерческую и военную связь.
Фактор спутников, по словам Кимбалла, является преимуществом США и одновременно главной уязвимостью.
В Кремле ранее заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.