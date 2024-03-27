Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении ПКР, паралимпийскую семью постигло большое горе: во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек Екатерина Попова, передает ТАСС. Там добавили, что своими достижениями спортсменка внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта.

«Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», – говорится в заявлении.

Поповой было 39 лет, она является двукратной чемпионкой страны, в составе сборной России она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что сотрудница МИД Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе».