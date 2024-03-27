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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    4 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 10:10 • Новости дня

    Путин присвоил 29-й бригаде РХБЗ и 75-й бригаде управления наименования гвардейских

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

    Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации (29-я бригада и 75-я бригада).

    В документах отмечается, что почетные наименования присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В феврале Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

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    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие. «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

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    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    26 марта 2024, 15:24 • Новости дня
    Шойгу назвал глупостью слух о мобилизации для создания буферной зоны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны, «это глупость», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму».

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    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

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    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    27 марта 2024, 05:11 • Новости дня
    Беспилотник «Элерон-7» впервые задействовали на учениях РВСН

    Беспилотник «Элерон-7» дебютировал на учениях РВСН, обнаружив ДРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходивших в Иркутской области, впервые был применен беспилотник самолетного типа «Элерон-7», задачей которого стало обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Беспилотники «Элерон-7» в режиме реального времени обнаружили ДРГ, пытавшиеся заминировать дороги на маршрутах движения колонн, в результате группы были нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что «Элерон-7» обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями БПЛА. Он бесшумен, обеспечивает стабилизацию изображения высокой четкости, имеет увеличенную продолжительность полета (до 3 часов) и повышенную дальность (до 50 км).

    Кроме того, беспилотник способен одновременно вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления.

    Применение «Элерона-7» продемонстрировало его эффективность в решении задач по обнаружению ДРГ. Это повысило уровень безопасности подвижных ракетных комплексов «Ярс» и других объектов РВСН, подчеркивают в российском военном ведомстве.

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    26 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за их работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре России и поздравил их с присуждением президентской премии.

    «Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И конечно, поздравляю с присуждением премии», – сказал лауреатам глава государства на церемонии, передает РИА «Новости».

    По его словам, просветительская деятельность молодых деятелей культуры создает культурное пространство в стране, наполненное энергией творчества, вдохновения и гуманизма.

    «Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу», – добавил Путин.

    Напомним, во вторник в Кремле проходит церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий молодым деятелям культуры за 2023 год.

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    26 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин отметил роль культуры в тяжелые и трагические периоды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Значение культуры возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.

    «Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей», – передает ТАСС его слова.

    Президент добавил, что после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.

    «Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», – сказал он.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

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    26 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать силового давления на бизнес

    Tекст: Вера Басилая

    Нельзя допускать силового давления на бизнес в корыстных целях, перевод предприятий в государственную собственность должен идти строго в соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    «В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях: для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поручил прокурорам усилить работу по защите прав граждан России.

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    26 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: О национализации российской экономики речи не идет

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, заявил президент Владимир Путин.

    Отмечается, что Генпрокуратура проводит работу по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов, передает ТАСС.

    При этом глава государства подчеркнул, что о деприватизации и огосударствлении экономики не может быть и речи.

    Ранее Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе.

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    26 марта 2024, 17:49 • Новости дня
    Путин начал церемонию вручения премий молодым деятелям культуры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кремле началась церемония вручения премий в области литературы и искусства за 2023 год в области произведений для детей и юношества, их вручает президент Владимир Путин.

    Церемония началась в Екатерининском зале, она приурочена ко Дню работника культуры, который празднуется 25 марта, передает РИА «Новости».

    В 2023 году лауреатами премий для молодых деятелей культуры стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замглавы Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.

    Лауреатами премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали глава Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко.

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    26 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Путин обозначил ключевую задачу государственной политики

    Путин назвал безопасность россиян ключевой задачей госполитики

    Tекст: Александра Юдина

    Безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    По его словам, защита россиян, их прав и свобод, а также обеспечение суверенитета страны и укрепление правопорядка являются ключевыми задачами госполитики, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода прокуроры активно защищали конституционные, экономические и социальные права россиян. Они также, по его словам, внесли существенный вклад в борьбу с экстремизмом и попытками вмешаться во внутренние дела страны.

    Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу России «за добросовестный труд, за принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».

    Ранее президент заявил, что для обеспечения безопасности страны прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать».

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    27 марта 2024, 02:34 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии.

    «Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    По словам президента, Росгвардия решает значимые, ответственные задачи.

    «Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», – напомнил он.

    Путин отметил, что росгвардейцы участвовали в обеспечении безопасности в ходе избирательных кампаний, включая президентские выборы, а также несут службу на Донбассе и в Новороссии, «в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий».

    «Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», – подчеркнул президент.


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    26 марта 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин поручил Генпрокуратуре более эффективно бороться с коррупцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральная прокуратура должна принимать эффективные меры в рамках борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание защите средств, выделяемых на соцсферу, гособоронзаказ и модернизацию ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

    «В целом жду от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. На недавней коллегии Федеральной службы безопасности говорил, что пристальное внимание нужно уделить защите средств, выделяемых в том числе на социальную сферу, гособоронзаказ, модернизацию оборонно-промышленного комплекса страны, реализацию нацпроектов и федеральных программ», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее президент призвал ФСБ обратить внимание на противодействие коррупции.

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