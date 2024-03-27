По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.3 комментария
Путин присвоил 29-й бригаде РХБЗ и 75-й бригаде управления наименования гвардейских
Президент Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.
Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации (29-я бригада и 75-я бригада).
В документах отмечается, что почетные наименования присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
В феврале Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.