Погиб глава студенческой организации «Крокуса»

Глава студенческой организации «Крокуса», которая спасала зрителей в день теракта, обнаружен в списках погибших

Tекст: Денис Тельманов

«Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта», – передает РИА «Новости».

Отмечается, что в день теракта в концертном зале работали 105 сотрудников-студентов, все из них успели спастись, а двое подростков – Роман и Владислав – спасли около сотни посетителей, они вывели людей через запасные выходы на минус первом этаже.

Андрея Сыропятова не удалось отыскать среди раненых, после чего подростки обратились к СМИ за помощью в его поисках.

По данным СК, в «Крокусе» погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений. Пострадали 182 человека.

Ранее спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что спасательные работы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, пострадавших под завалами нет.

Сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.