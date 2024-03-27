Бюджетные расходы Франции на Олимпиаду оценили в 3-5 млрд евро

Счетная палат Франции оценила бюджетные расходы страны на Олимпиаду в 3-5 млрд евро

Tекст: Денис Тельманов

«Эти Игры должны обойтись в 3, 4 или 5 млрд евро, посмотрим... Мы до сих пор не знаем реальной стоимости Олимпийских игр. Счетная палата проведет аудит после Игр», – сказал Московиси, передает ТАСС.

Изначально бюджет Олимпиады-2024 в Париже был заявлен на уровне 6,6 млрд евро, однако к марту 2023 года он вырос до 8,8 млрд евро.

Рост расходов связан с инфляцией, вызванной антироссийскими санкциями, а также с изменениями в проектах некоторых объектов и ростом цен на стройматериалы.

Расходы оргкомитета Игр составляют более 4 млрд евро.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр должна состояться на Сене, по которой команды на судах проплывут через центр города. Российские атлеты не будут допущены к параду спортсменов на церемонии открытия.