Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за их работу
Президент Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре России и поздравил их с присуждением президентской премии.
«Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И конечно, поздравляю с присуждением премии», – сказал лауреатам глава государства на церемонии, передает РИА «Новости».
По его словам, просветительская деятельность молодых деятелей культуры создает культурное пространство в стране, наполненное энергией творчества, вдохновения и гуманизма.
«Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу», – добавил Путин.
Напомним, во вторник в Кремле проходит церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий молодым деятелям культуры за 2023 год.