  • Новость часаФСБ поймала бывшего боевика «Айдара» в Ростовской области
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    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    68 комментариев
    26 марта 2024, 12:34 • Новости дня

    Гершковичу продлили арест до середины лета

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлен арест, сообщили в пресс-службе Московского городского суда во вторник.

    Ходатайство следствия о продлении Гершковичу ареста до 30 июня удовлетворено, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

    Гершковича арестовали по делу о шпионаже. Согласно версии следствия, он получил задание от США, по которому собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК.

    Президент Владимир Путин, говоря о возможности обмена Гершковича, указывал, что Россия не отказывается от такой идеи.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России направило США демарш в связи с односторонним изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа. В МИД заявили, что действия США не соответствуют международным нормам и нарушают права мирового сообщества.

    В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), который проходит в период 18-29 марта, российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года границ континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Ранее российской стороной был направлен США демарш по дипломатическим каналам, говорится на сайте МИД РФ.

    В МИД РФ отметили, что США пытаются присвоить себе дополнительные участки шельфа, что ущемляет права всего мирового сообщества.

    «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», – подчеркнули в МИД РФ.

    Российская делегация раскритиковала позицию США, назвав ее «избирательным подходом к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств».

    Ранее полярник Виктор Боярский объяснял газете ВЗГЛЯД, зачем США понадобилось расширение американской части континентального шельфа в Арктике.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    26 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза

    Сенатор Долгов: Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук

    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    США, заявляя о необязательности исполнения резолюций СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, «спрятали голову в песок». По сути, американцы пренебрегают статусом постоянного члена в Совете Безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал США на необходимость исполнения резолюций СБ.

    «Американцы палец о палец не ударили, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. Более того, текущая ситуация в значительной степени возникла стараниями США, которые блокировали усилия по мирному урегулированию много лет подряд, пытаясь «ловить рыбку в мутной воде». Сейчас Вашингтон «прячет голову в песок», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить – зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?» – риторически вопрошает собеседник.

    «Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук. Однако, когда американцам это нужно, США используют его в собственных интересах, для них закон – что дышло. Ситуация с Украиной давно и наглядно это показывает», – резюмировал Долгов.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

    Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.

    Перед голосованием российский постпред Василий Небензя предложил внести коррективы в резолюцию, заменив формулировку с «продолжительного прекращения огня» на «постоянное прекращение огня». Предложение поддержали Алжир и КНР, Соединенные Штаты проголосовали против, другие страны воздержались. Поправку не приняли.

    Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе. Руководство страны не видит другого способа уничтожения организации, кроме наземного входа в этот населенный пункт.

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    23 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    США осудили теракт в «Крокусе» и выразили солидарность с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Американская сторона выражает «глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», следует из заявления Блинкена, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате трагедии.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В греческом парламенте Европу и США сравнили с проституткой и сутенером

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу и США с проституткой и сутенером

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выступил с докладом на конференции в греческом парламенте, в ходе которой обсуждали пути достижения мира на Украине.

    Джонсон, как пишет EU Today, представил «несколько необычную точку зрения». Он заявил, что в конфликте на Украине виновны Европа и США. Аналитик задался вопросом о том, зачем НАТО заключило с Украиной соглашение в 1997 году, ведь Россия тогда «не была военной державой, намеревавшейся вторгнуться в Европу».

    «В то время Россия находилась в экономическом хаосе. Давайте будем предельно ясны. Они хотели сломить Россию экономически. Не было никакого сотрудничества, не было никаких попыток построить мир с Россией», – подчеркнул американский эксперт.

    Революция на Украине в 2004-2005 годах, по оценке аналитика, не была «народной», а произошла в результате подстрекательства со стороны американских и британских спецслужб.

    Джонсон напомнил, что еще в 2007 году президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости вступления Украины в НАТО.

    Однако, по словам аналитика, для американской военной промышленности вступление Украины в НАТО означало бы возможность ведения «огромного бизнеса», и Европа оказалась втянута в это.

    Зависимость Европы от США Джонсон сравнил с отношениями наркомана и его поставщика или проститутки и ее сутенера.

    Майдан 2014 года, по его словам, также был операцией, которую провели ЦРУ и МИ-6. «Это было частью более масштабного плана: укрепить украинскую армию, а затем угрожать и, возможно, уничтожить Россию», – уверен он.

    В период с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, опередив США и Турцию, напомнил аналитик. «Все было сделано для того, чтобы оснастить и обучить Украину как западную армию. Все это было направлено против России», – подчеркнул он.

    Джонсон также отметил, что в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Однако в период с 1812 года в Россию вторгались Франция, Турция, а затем Германия в двух мировых войнах, напомнил он. У русского народа, по словам аналитика, есть «историческая неприязнь» к Западу.

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