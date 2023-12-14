В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Путин: Россия контактирует с США по обмену заключенными
Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение, заявил президент Росси Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.
Задавая вопрос, журналистка отметила, что западные журналисты уже почти год не приглашались на мероприятия подобного формата.
«Это Песков виноват», – пошутил Путин, с улыбкой указав на своего пресс-секретаря.
Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми, передает РИА «Новости».
«Мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, и диалог идет на этот счет», – передает слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что в этом вопросе гуманитарные соображения должны лежать в основе решений.