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    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    25 марта 2024, 21:11 • Новости дня

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов

    Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. 

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.

    Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.

    Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (20)
    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (18)
    25 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»

    Главврач Боткинской больницы Шабунин рассказал, что в посетителей «Крокуса» стреляли пулями «неправильной формы»

    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты почти все органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

    Шабунин сообщил, что у большей части поступивших из «Крокуса» раненых зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника и таза, передает «Звезда».

    По его словам, в Боткинскую больницу поступили 13 человек, почти все – с огнестрельными ранениями, один – с ножевым, двоих выписали, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом, трое – переведены в коечные подразделения. При поступлении в больницу люди жаловались на трудности с дыханием и задавались вопросом: «Почему и за что это произошло?». Шабунин добавил, что с пациентами работают психологи.

    По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

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    25 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области

    Разработчик Ласкин: Сбой в системе камер «Паутина» мог позволить террористам проехать до Брянской области

    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» смогли проехать сотни километров по стране на машине, так как в системе «Паутина», собирающей данные с камер, мог произойти сбой, заявил разработчик программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД Сергей Ласкин.

    Функционал камер позволяет выследить и задержать машину с подозреваемыми раньше, но этому мог помешать какой-либо сбой на серверах «Паутины», сказал Ласкин в беседе с «Газетой.Ru».

    В 2023 году, по словам эксперта, к системе были подключены 70 регионов, включая Подмосковье и центральную часть страны. Московские камеры, по его оценке, работают безупречно.

    Ласкин подчеркнул, что камеры, по его мнению, должны были видеть автомобиль подозреваемых и должны были передать данные в центральную систему «Паутина».

    «И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км», – подвел итог собеседник.

    В воскресенье Следственный комитет России сообщал, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    Всех четверых обвиняемых Басманный суд заключил под стражу.

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    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» были представлены адвокатами, предоставленными государством, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела.

    «Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», – передает ТАСС из зала суда.

    Напомним, 24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

    Коментарии (13)
    25 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти

    Родственники погибших: Террористы стреляли убегавшим в спины

    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы стреляли в спину бежавшим от них людям, соответствующие выводы содержатся в экспертизе, указанной в заключениях о смерти, выданных родственникам убитых.

    В заключении записано множество травм, включая травмы сердца, головы и аорты, это означало хаотичную стрельбу по людям на поражение, сказал ТАСС опознавший свою дочь среди жертв житель Москвы.

    Он добавил, что в нескольких документах нет указаний первопричины смерти. Эксперты пояснили, что первопричину не указывают, поскольку любое из полученных ранений смертельно, невозможно установить, какое из них было первым.

    Часть родственников отметила, что согласно данным экспертизы, люди пытались сбежать, но террористы стреляли в спину, что стало причиной гибели.

    Опознание ведется в морге бюро судмедэкспертизы. Для этой процедуры с некоторыми погибшими понадобятся ДНК-экспертизы, это может занять порядка двух недель.

    Согласно последней информации, количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

    Коментарии (7)
    25 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не располагает доказательствами причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Конечно, мы полностью отвергаем (сообщения о связи Украины с терактом – прим. ВЗГЛЯД). Нет никаких признаков того, что Украина связана», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Стано также добавил, что ЕС мог бы возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующим предложением.

    «Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее американский предприниматель Дэвид Сакс предположил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    Коментарии (32)
    25 марта 2024, 01:34 • Новости дня
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Мухаммадсобира Файзова. Таким образом, арестованы все четверо обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Как и трое остальных фигурантов, Файзов арестован до 22 мая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что он родился в Таджикистане в 2004 году. Зарегистрирован в Иваново, где раньше был парикмахером в барбершопе, сейчас безработный. С судом Файзов говорил через переводчика.

    Заседание шло в закрытом режиме. По версии следствия, Файзов вел съемку нападения на «Крокус». В суде он был на носилках и говорил с трудом. Учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает ТАСС.

    Напомним, до этого были арестованы Далерджон МирзоевСаидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.

    Коментарии (26)
    25 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы арестовал пособников террористов Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая, сообщили в суде.

    Заседания по всем троим обвиняемым проходили в закрытом режиме. Диловару Исломову, Исраилу Исломову, Аминчону Исломову вынесено решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, передает ТАСС.

    Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что арестованный в воскресенье Шамсидин Фаридуни вовлек в преступную группу не позднее января 2024 года Аминчона Исломова, не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

    Коментарии (14)
    25 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» вел Instagram из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула
    @ Сергей Фадеичев/ТАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни в феврале 2024 года вел Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) из Стамбула, что следует из информации в его аккаунте.

    Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций, на большинстве из которых указана геолокация «Аксарай, Стамбул», передает РИА «Новости». Среди фотографий есть и селфи Фаридуни, а также снимки, предположительно, сделанные в мечети Фатих.

    Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Шамсидина Фаридуни по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (2)
    25 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое граждан СНГ
    При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое граждан СНГ
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Среди погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта есть граждане Молдавии, Армении и Белоруссии. Это подтвердили дипломатические ведомства этих стран.

    МИД Молдавии сообщил о гибели своего гражданина – Кристины Костюченко, передает «Фонтанка».

    МИД Армении также подтвердил гибель одного своего соотечественника.

    Посольство Белоруссии сообщило о смерти 45-летней гражданки страны. Отмечается, что консульская служба посольства находится в контакте с родственниками погибшей.

    Ранее сообщалось, что в результате теракта погиб гражданин Молдавии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
    В Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финальной версии причин теракта в Московской области пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.

    Пока еще не озвучивалась «стройная версия», речь шла о предварительных данных, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что следователи не сформулировали версию насчет возможной причастности к теракту террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

    Песков призвал дождаться информации от официальных силовых ведомств.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 23:33 • Новости дня
    Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину

    Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия об аресте Далерджона Мирзоева по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев признал вину в полном объеме.

    Мирзоев арестован до 22 мая. 32-летний уроженец Таджикистана общался с судом через переводчика с таджикского. Он заявил, что у него четверо несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Мосгорсуда со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева сообщили, что тот «признал вину в полном объеме». «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении.

    Напомним, Мирзоев сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске», она истекла. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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