  • Новость часаВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    22 комментария
    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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    24 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    МО: ВКС России ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газодобывающей отрасли, электроэнергетики, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, передает ТАСС. В Минобороны добавили, что в результате ударов дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, техники и боеприпасов и уничтожена военная техника и средства поражения производства стран НАТО. Все цели удара достигнуты.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке страны.

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    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

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    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    24 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, было сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, четыре человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.

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    25 марта 2024, 09:11 • Новости дня
    ВСУ на Херсонском направлении перешли к тактике террора мирных жителей

    Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении перешли к тактике террора мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на Херсонском направлении изменили тактику, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры и терроризировании населения.

    По его словам, ВСУ сосредоточились на обстрелах гражданских объектов кассетными боеприпасами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По его словам, БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку, атакуя мирные автомобили. Также беспилотники направляются на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта и жилые дома.

    Сальдо подчеркнул, что такие действия ВСУ являются намеренной попыткой террора и запугивания мирных жителей.

    Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

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    25 марта 2024, 09:36 • Новости дня
    Пленный: В ВСУ мобилизуют даже инвалидов без рук и ног

    Пленный: На Украине мобилизуют в ВСУ даже инвалидов без рук и ног

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что на Украине в ряды Вооруженных сил (ВСУ) мобилизуют даже людей с инвалидностью, в том числе без рук и ног.

    Мозиль был мобилизован 24 января 2024 года. По его словам, в военкомате ему сказали, что «ничего страшного», если у него что-то заболит, его «подлечат» в армии. На его сообщение о наличии троих детей, ему ответили, что «сейчас берут и без ноги, и без руки», а дети «дождутся», передает ТАСС.

    При выходе на позиции командование, по словам Мозиля, предупредило его не попадать в плен, а в случае чего подорвать себя гранатой.

    Он рассказал, что его подразделение вело наблюдение за ракетными выходами со стороны ВС России, когда трое суток к ним тихо подошли российские военнослужащие и предложили сдаться в плен. Мозиль рассказал, что он и его сослуживцы побоялись подорвать себя и сдались. Он также подчеркнул, что все рассказы командования про российский плен оказались неправдой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Павлюк рассказал, что при бегстве из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых.

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    25 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью
    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила над Ростовской областью 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС.

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    25 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Силы России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, северо-западнее Вербового ВС России прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра, взяв не менее пяти опорников, причем противник понес большие потери в живой силе, передает ТАСС.

    Рогов добавил, в Работине силы России улучшили позиции по переднему краю, в районе Старомайорского также чуть продвинулись.

    Он отметил также, что в районе Пятихаток российские войска накрыли артиллерийским огнем и ФАБами большое количество живой силы противника.

    Ранее Рогов рассказал, что российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино.

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    25 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    Британский эксперт: Россия показала НАТО готовность уничтожать F-16 на Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: Россия показала НАТО, что сможет уничтожить западные F-16 на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные своими действиями на Украине ясно дали понять НАТО, что способны нанести удары по истребителям F-16, если те будут размещены на украинских аэродромах, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, удар по аэродрому Староконстантинов, который планировался как место базирования F-16, может замедлить их поставки и служит предупреждением для стран НАТО о том, что если эти самолеты будут размещены на данном аэродроме, Россия нанесет по ним удар, передает РИА «Новости».

    Эксперт полагает, что Россия таким образом продемонстрировала альянсу «красную линию», которую НАТО не стоит переступать.

    Ранее сообщалось о налете ударных БПЛА, которые двигались в район аэродрома Староконстантинов.

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    25 марта 2024, 08:21 • Новости дня
    Politico: На Украине все больше сомневаются в успехе на поле боя в зоне СВО

    Газета Politico заявила о растущем числе сомневающихся в успехе ВСУ украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличивается число украинцев, которые сомневаются в успехе ВСУ на поле боя в зоне СВО, пишет европейская газета Politico.

    В частности, на Украине зафиксировано снижение патриотического настроения на фоне того, что конфликт в зоне спецоперации длится уже третий год, все больше жителей страны гибнет на поле боя или возвращаются с травмами домой, передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат.

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    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    25 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Польский миномет «Рак» уничтожен на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По информации интернет-портала defence24.pl, один из восьми польских самоходных минометов M120K Rak («Рак»), переданных Украине, был уничтожен на украинской территории.

    Боевая гусеничная машина полностью уничтожена и восстановлению не подлежит, передает ТАСС. Корпус миномета был детонирован взрывом боезапаса.

    О том, как именно был уничтожен «Рак», информации нет. Не исключается, что его экипаж мог подорвать машину, опасаясь, что она может попасть в руки российских военных.

    Место уничтожения миномета не сообщается.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка поразила две машины чешского РСЗО Vampire, польскую САУ Krab и гаубицу Д-30.

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