Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.2 комментария
ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону
ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону
Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».
Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.
Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.