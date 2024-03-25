ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат

Tекст: Ольга Иванова

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.