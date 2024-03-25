  • Новость часаФранция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
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    Арестованы четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
    Трое подростков из «Крокуса» спасли десятки людей
    Названо уточненное число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 09:57 • Новости дня

    Латвия призвала вернуть воинскую повинность из-за «угрозы России»

    Financial Times: Президент Латвии Ринкевичс призвал вернуть воинскую повинность из-за «угрозы России»

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна вернуть обязательную военслужбу, а также увеличить расходы на оборону до показателей «времен холодной войны» из-за якобы вероятной «угрозы со стороны России», заявил газете Financial Times президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    По его словам, этот вопрос нужно серьезно обсудить, так как возвращение воинской повинности поможет пополнить личный состав вооруженных сил европейских стран даже в том случае, если военное руководство захочет «полностью профессиональные войска» для противостояния «угрозы из России», передает ТАСС.

    Как при этом отметил президент Эстонии Алар Карис, финансирование военных расходов может быть произведено путем введения нового налога в ЕС.

    В данный момент воинская обязанность возвращена в Латвии. В Эстонии же такую инициативу только рассматривают.

    Ранее в МИД Латвии заявили о переходе НАТО на «военные рельсы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем население стран НАТО приучают думать о войне с Россией.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    24 марта 2024, 07:22 • Новости дня
    Казахстан экстрадировал в Таиланд обвиняемого в грабеже россиянина

    Казахстан экстрадировал в Таиланд обвиняемого в грабеже россиянина Даниила Угая

    Tекст: Денис Тельманов

    Астана 15 марта 2024 года экстрадировала в Таиланд россиянина Даниила Угая, обвиняемого тайскими властями в грабеже, сообщила Генеральная прокуратура Казахстана.

    «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 07.02.2024 года удовлетворен запрос Королевства Таиланд о выдаче Угая Даниила Владимировича для привлечения к уголовной ответственности за совершение грабежа в группе лиц в отношении российских граждан на территории Таиланда», – сообщили РИА «Новости» в генпрокуратуре республики. 

    Угай был арестован в Казахстане в сентябре 2023 года. По данным следствия, он входил в состав группы из шести человек, которые в сентябре 2022 года на таиландском острове Самуи вымогали у российской семейной пары 1,8 миллиона таиландских бат (около 51,5 тыс. долларов) в криптовалюте.

    В ведомстве отметили, что решение об экстрадиции россиянина в Таиланд принято в соответствии с национальным законодательством Казахстана.

    Газета Bangkok Post сообщила, что Угай является единственным остававшимся до сих пор на свободе из шести членов группы. Остальные пять человек уже были экстрадированы в Таиланд из других стран. Россиянину грозит тюремный срок до 10 лет.

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    22 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    «Укргидроэнерго»: Пожар вспыхнул на Днепрогэсе вследствие взрывов
    «Укргидроэнерго»: Пожар вспыхнул на Днепрогэсе вследствие взрывов

    Tекст: Александра Юдина

    Расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция подверглась обстрелу, разгорелся пожар, сообщила украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго».

    Отмечается, что несмотря на пожар, угрозы прорыва плотины нет, передает «Коммерсант».

    В данный момент чрезвычайные службы и энергетики работают на месте. Ситуация, по данным компании, контролируема.

    Ранее после серии взрывов было ограничено движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС.

    Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой области, Днепре (Днепропетровске), Сумах. Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины.

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    24 марта 2024, 07:38 • Новости дня
    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт после ракетной атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено после ракетной атаки, совершенной украинскими войсками в ночь на 24 марта.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает РИА «Новости».

    При этом причины остановки морского пассажирского движения не уточняется.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время.

    «Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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    24 марта 2024, 05:44 • Новости дня
    Спасатели вывезли 182 кубометра грунта с заваленной шахты «Пионер» в Приамурье

    Tекст: Денис Тельманов

    За ночь с заваленной шахты «Пионер» в Амурской области спасатели вывезли 182 кубометра грунта, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

    «Круглосуточно продолжаются спасательные работы на руднике «Пионер». За ночь из завала вывезено 182 кубических метров грунта. По оценкам специалистов, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью», - написал Орлов в своем Telegram-канале.

    По его словам, первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая – на 124 метра, третья – на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра.

    В карьере над шахтой «Пионер» для мониторинга ситуации рассматривается возможность установки георадара. Он поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту, сообщил губернатор.

    Напомним, обрушение породы на руднике «Пионер» в Зейском округе произошло 20 марта. Под завалами находятся 13 горняков. С ними нет связи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Спасательная операция продолжается уже четвертый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введен режим ЧС.

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    24 марта 2024, 04:55 • Новости дня
    В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами

    В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами на площади 1 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Богучанском районе Красноярского края произошло возгорание цеха с пиломатериалами, огонь охватил площадь 1000 квадратных метров.

    По информации ГУ МЧС России по региону, в населенном пункте Таежный загорелся сушильный цех, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают 38 человек личного состава и 9 единиц техники.

    Отмечается, что существовала угроза перехода огня на соседние строения, но благодаря оперативным действиям пожарных это удалось предотвратить и отстоять здания.

    В 07:06 (03:06 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.



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