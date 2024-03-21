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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    21 марта 2024, 10:41 • Новости дня

    Глава МИД Латвии заявил о переходе НАТО на «военные рельсы»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил изданию Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов), что страны НАТО переходят к «военной экономике» в связи со спецоперацией на Украине.

    По его словам, альянс начал движение именно в этом направлении, передает ТАСС.

    Кариньш добавил, что с самого начала спецоперации на Украине страны НАТО сильно увеличили инвестиции в оборону.

    Глава МИД Латвии призвал НАТО адаптироваться к новой реальности».

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что Россия может восстановить армию в течение пары лет после завершения спецоперации на Украине, а Европе потребуется на это как минимум 20 лет.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    19 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Генсек НАТО Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить военную помощь Запада Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе первого визита в Армению.

    По его словам, ситуация на поле боя остается сложной, поэтому нужно наращивать поддержку Украины, а не снижать ее, передает ТАСС.

    Столтенберг также призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России, иначе дальше она «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    18 марта 2024, 11:19 • Новости дня
    В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, рассчитанной на 10 тыс. военных, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд евро. сообщает Euronews.

    Как пишет «Коммерсант», новая база площадью 2,8 тыс. га расположена в округе Констанцы и будет построена на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». Инфраструктура объекта будет включать оружейные платформы, взлетно-посадочные полосы, ангары для военных самолетов, а также детские сады, школы, магазины и больницу.

    Румынский эксперт Дорин Попеску в интервью Euronews заявил, что решение о строительстве базы было принято на фоне военного конфликта на Украине, который он назвал долгосрочным.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации на Украине прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

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    20 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    МИД России заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что спутники-шпионы, разрабатываемые SpaceX для США, могут стать законной целью для ответных военных действий.

    Захарова сообщила, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира», передает ТАСС. По ее словам, документ направлен на формирование международного консенсуса о недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия.

    Дипломат подчеркнула, что Россия осведомлена о планах США по привлечению частного сектора, в частности SpaceX, к «обслуживанию своих военно-космических амбиций». Захарова выразила обеспокоенность тем, что натовские страны могут использовать такие спутники для «провоцирования внутренних потрясений и смены правительств», не вписывающихся в их «миропорядок, основанный на правилах».

    Захарова добавила, подобные действия создают серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности, а также могут иметь негативные последствия для социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в России продолжается создание комплексов противоспутниковой борьбы – истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76.

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    18 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    На Западе заявили о поражении США, НАТО и Украины

    Steigan: Запад отказывается признавать, что Украина уже потерпела поражение

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны до сих пор не признают поражение Украины в конфликте с Россией, пишут норвежские обозреватели.

    Как говорится в статье Steigan, многие на Западе до сих пор отказываются взглянуть правде в глаза и признать, что «США, НАТО и Украина проиграли», передает РИА «Новости».

    За два года ситуация для Украины, согласно публикации, только ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ.

    Обозреватели Steigan указывают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации.

    Единственным достойным выходом в этой ситуации, по мнению авторов публикации, является прекращение поставок оружия и созыв нейтральных переговорщиков, которые будут договариваться о мире. «Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны», – заключает Steigan.

    Президент Владимир Путин подчеркивал ранее, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    20 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В США Украине объяснили последствия попыток вступить в НАТО

    АТ: Попытки Украины вступить в НАТО лишь приближают поражение Киева в конфликте

    Tекст: Ольга Никитина

    По мнению аналитиков American Thinker, стремление Украины к членству в НАТО лишь затягивает конфликт, в котором Россия одерживает победу.

    В статье говорится, что идея членства Украины в альянсе абсурдна. Помимо того, что это неприемлемо для России и неизбежно приведет к эскалации конфликта, оно не принесет Киеву никакой пользы, а напротив, нанесет еще больший ущерб, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    «Под угрозой может оказаться само ее (Украины – прим. ВЗГЛЯД) будущее. Даже до начала конфликта она была среди лидеров в Европе по темпам и масштабам депопуляции, а долгосрочные последствия боевых действий (отток беженцев, падение рождаемости, смертность на поле боя и так далее) обострят проблему еще больше», – отмечают авторы материала.

    По их мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является избрание на пост президента США Дональда Трампа, который ранее уже высказывался за прекращение поддержки Украины. «Его позиция о прекращении поддержки Украины стала бы первым серьезным шагом на пути к миру, потому что без посторонней помощи ей ничего не поможет», – заключили они.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды.

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    18 марта 2024, 14:07 • Новости дня
    Pais назвала задачи военных НАТО на Украине

    Pais: Военные НАТО на Украине следят за поставляемым с Запада вооружением

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские военные на украинской территории пытаются контролировать поставляемое киевскому режиму вооружение, утверждает испанское издание Pais.

    Военные НАТО нужны на Украине, чтобы контролировать вооружения, разведывательные операции и обучение, утверждает Pais, передает РИА «Новости».

    Высказывания французского президента Эммануэля Макрона по этому вопросу подтвердили то, что на территории Украины есть военнослужащие НАТО, однако, по мнению издания, они якобы не участвуют в боевых действиях.

    До этого Минобороны России заявило, что из Румынии в зону спецоперации на Украине прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    20 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    RS: Заявление Латвии о «разрушении России» может привести к ядерной эскалации

    Responsible Statecraft: Заявление Латвии о «разрушении России» может привести к ядерной эскалации

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич своими заявлениями о необходимости разрушить Россию подведет к ядерной эскалации, пишет издание Responsible Statecraft.

    Автор статьи отмечает, что такие заявления могут спровоцировать ядерную эскалацию в мире, что не входит в планы США, передает RT.

    В статье также говорится, что представителям ЕС нужно учитывать, как эту риторику воспринимают в Соединенных Штатах.

    В публикации указано, что это относится прежде всего к прибалтийским государствам – их безопасность почти полностью зависит от возможности Вашингтона прийти на помощь.

    По мнению автора, такие заявления Ринкевича не только не помогут улучшить отношения между Россией и Западом, но и могут привести к опасным последствиям.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину и что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как словами о «поражении России» Макрон напугал Францию.

    Позже президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил полную поддержку антироссийским заявлениям французского лидера Эммануэля Макрона и призвал «разрушить» Россию.

    После этого военный корреспондент из США Рассел Бентли рассказал, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией.

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    19 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

    Как заявил Столтенберг во время совместного пресс-подхода с Пашиняном в Ереване в ходе первого визита в Армению, стабильность на Южном Кавказе важна для евроатлантической безопасности, поэтому Азербайджан и Армения сегодня могут достичь «продолжительного мира после многих лет конфликта», передает ТАСС.

    Он добавил, что призывает заключить соглашение, открывающее путь к нормализации отношений. Он также похвалил Пашиняна за «приверженность демократии» и приветствовал расширенное участие военных Армении в миссии НАТО в Косово.

    Ранее Баку потребовал от Еревана возвращения четырех азербайджанских сел на границе.

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    19 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Кремль оценил попытки НАТО расширить влияние на Кавказе

    Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится расширить присутствие на Кавказе, эти попытки «видны невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что попытки альянса расширить свое влияние и присутствие в регионе не приведут к росту там стабильности и предсказуемости ситуации, передает ТАСС.

    Так Песков прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ.

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    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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