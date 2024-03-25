На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Маск призвал к «красной волне» в США
Маск объявил о поддержке Республиканской партии США
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что прежде голосовал за демократов, но сейчас поддерживает Республиканскую партию США.
Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что всего несколько лет назад «на 100% голосовал за демократов». Однако сейчас, по его мнению, США требуется «красная волна», без нее «Америке конец». Крысный в США – цвет Республиканской партии.
Напомним, Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.