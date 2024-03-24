Задержан напавший на полицейский участок в Ереване мужчина

На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.57 комментариев
На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.
Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.
Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.
Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек
«Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT.
По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.
Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился
«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.
По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.
После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».
«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.
Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.
«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.
Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.
«Это был ад», – заключил шоумен.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.
Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве
По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.
Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».
В момент, когда раздались первые выстрелы, юноша, следуя инструкциям, направил бежавшую в тупик толпу людей по верному пути и вывел их на безопасную улицу, передает телеканал «Звезда».
Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале кадры героического поступка школьника. «Люди, люди, стреляют, стреляют! Туда-туда, все уходите! В «Экспо»!», – направляет испуганную толпу молодой человек, снимая происходящее на видео.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6
«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».
По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.
Он не предоставил никаких доказательств своим словам.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.
ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.
Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.
Следствие по делу теракта продолжается.
Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»
В сообщении российского посольства в Риге в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.
Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».
В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.
Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.
Говоря об этом, российский лидер провел аналогию между ситуациями в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года, передает ТАСС.
По словам Путина, после событий в 2014 году в Крыму во время разговора с одним из коллег он указал, что НАТО и часть государств альянса приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН.
«Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал президент. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.
В фильме «Белград» Путин также заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»
«Я очень сожалею, что в Европейском cоюзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов», – сказала она в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По словам Кнайсль, случившееся является «организованным преступлением, которое имеет политические основания за спиной», и представляет собой «действия против конкретного государства».
Экс-глава австрийского МИД также выразила соболезнования народу России в связи со случившимся.
Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
«Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.
Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
«Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.
Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.
Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.
На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.
На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».
На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что пропавший при теракте участник группы вышел на связь, Чернышевский заявил, что это не правда и поиски продолжаются, передает ТАСС.
Ранее директор «Пикника» сообщил, что после теракта в «Крокусе» не удается связаться с одним из участников группы, все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали.
Как указали в пресс-службе Шереметьево, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по проверке ручной клади пассажиров и багажного отделения. Отмечается, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в аэропорту Шереметьево женщина, едва поднявшись на борт самолета, вылетающего в Ереван, заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке находится бомба. Позже стало известно, что рейс задержали.
В ноябре полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу – Москва, который устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой.
Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, сбито более 10 ракет
«Ракетная атака продолжается... Все городские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, есть информация о попадании ракет в жилые дома. В частности, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, в районе улицы Батумской осколки ракеты повредили пятиэтажный дом и газовую трубу, в результате чего женщина получила осколочное ранение руки.
Кроме того, на улице Гранатной осколок ракеты повредил дом и газовую трубу, в районе Качинского шоссе осколок ракеты попал в жилой дом, на улице Юхарина Балка обломки ракеты обнаружены на проезжей части.
В результате обстрела отключилась линия электропередач на улице Матроса Кошки. Бригада ремонтников уже выехала на место, подчеркнул Развожаев.
Губернатор призвал жителей города не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, а сразу звонить в 112.