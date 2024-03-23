  • Новость часаПутин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе»
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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»
    Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    Мнения
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    23 марта 2024, 15:54 • Новости дня

    Путин заявил о непоколебимости единства россиян

    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тяжелейшие испытания закаляли Россию, так будет и сейчас, сплоченность граждан Российского государства непоколебима, заявил российский лидер Владимир Путин в телеобращении в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    «Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

    Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», добавил глава государства.

    Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

    23 марта 2024, 08:06 • Новости дня
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»

    Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл» и выразил соболезнования в связи с терактом.

    Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.

    «Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.

    Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

    Коментарии (23)
    23 марта 2024, 02:39 • Новости дня
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», во время которого, по последним данным, погибли 40 человек и госпитализированы с ранениями 145.

    «Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».

    «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (18)
    23 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Хинштейн назвал ответственных за охрану «Крокуса»

    Депутат Хинштейн: Росгвардия не имеет отношения к охране «Крокуса»

    Хинштейн назвал ответственных за охрану «Крокуса»
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность объекта «Крокус Сити Холл» обеспечивает частное охранное предприятие, Росгвардия к охране объекта не имеет отношения, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии охраняло «Крокус». В своем Telegram-канале он написал, что за безопасность объекта отвечает ООО ЧОП «Крокус Профи».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (46)
    23 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться

    Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться

    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    @ Кадр из видео Следкома России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    «Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.

    Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.

    Коментарии (31)
    23 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу
    ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Устроившие нападение на «Крокус сити холл» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС ведомства подтвердили, что спецслужбы уже задержали 11 человек, участвовавших в теракте в «Крокусе». Причем после совершения преступления они планировали перейти российско-украинскую границу, передает сообщение ФСБ ТАСС.

    У подозреваемых имелись соответствующие контакты на украинской стороне.

    В данный момент продолжается работа по выявлению пособников задержанных. Кроме того, выясняются все обстоятельства совершения теракта.

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.

    Коментарии (68)
    23 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Очевидцы: Зритель «Крокус Сити Холла» спас десятки людей от террориста

    Очевидцы рассказали о спасении из «Крокус Сити Холла» благодаря поступку зрителя

    Очевидцы: Зритель «Крокус Сити Холла» спас десятки людей от террориста
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Один из зрителей «Крокус Сити Холла» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала, рассказали очевидцы.

    Очевидец Елена рассказала, что один из зрителей – молодой человек прыгнул на террориста и отнял у него автомат, начал бить прикладом. По словам женщины, благодаря его поступку, десятки людей смогли выбежать из здания, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание.

    «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу»,–  рассказала женщина, добавив, что не знает, выжил ли сам спаситель.

    По ее словам, когда она выбежала из зрительного зала, раздались выстрелы.

    Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (11)
    23 марта 2024, 11:15 • Новости дня
    Бортников доложил Путину о задержании напавших на «Крокус» террористов

    Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, напавших на «Крокус»

    Бортников доложил Путину о задержании напавших на «Крокус» террористов
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Кремле уточнили, что Бортников сообщил Путину о задержании непосредственных четырех участников атаки на «Крокус». Всего задержано 11 человек, передает ТАСС.

    Также глава ФСБ доложил президенту о работе над выявлением пособнической базы, совершивших теракт в «Крокусе».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В СК России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (48)
    23 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    После теракта в «Крокусе» погибли трое детей

    Минздрав: После теракта в «Крокусе» умерли трое детей

    После теракта в «Крокусе» погибли трое детей
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    После теракта в «Крокус Сити Холле» умерли трое детей, в больницах находятся 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

    В опубликованных списках Минздрава Московской области – трое детей.

    По данным врачей, в 20 больницах находятся 121  пострадавший, в том числе среди них есть трое детей: 7, 8 и 11 лет, передает ТАСС.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (2)
    23 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Поклонская назвала единственное наказание для террористов после атаки в «Крокусе»

    Поклонская сочла смертную казнь единственным наказанием для террористов после атаки в «Крокусе»

    Поклонская назвала единственное наказание для террористов после атаки в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сите Холл» в Московской области заслуживают смертную казнь, сообщила советник Генпрокурора России Наталья Поклонская.

    Поклонская назвала совершивших подобное преступление «управляемым механизмом в оболочке человека-фанатика, трусливыми «мерзкими фанатиками-террористами, единственным наказанием для которых является смертная казнь, передает РИА «Новости».

    По ее словам, теракт в «Крокусе» – это преступление без срока давности и права на прощение.

    Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 11:01 • Новости дня
    Директор «Пикника» сообщил о пропаже участника группы

    Директор группы «Пикник» сообщил, что участник коллектива не выходит на связь

    Директор «Пикника» сообщил о пропаже участника группы
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Один из участников группы «Пикник» не выходит на связь, его не могут найти после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил директор музыкального коллектива.

    После теракта в «Крокусе»  не могут связаться с одним из участников группы «Пикник», все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора коллектива.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В СК России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не должны забывать, что их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл», с запрещенной террористической организацией ИГИЛ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала в своем Telegram-канале, что террористы не случайно планировали скрыться от преследования на Украине. По ее словам, эта страна уже  стараниями Запада превратилась в центр распространения терроризма в Европе.

    Представитель МИД России подчеркнула, что главное, чтобы власти США не забыли, что они увязали теракт в «Крокусе» и ИГИЛ(запрещена в России).

    Ранее Захарова возмутилась реакции Белого дома, в котором заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся в «Крокусе».

    Главред RT Маргарита Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).

    Коментарии (3)
    23 марта 2024, 11:45 • Новости дня
    СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»

    СК: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» задержаны в Брянской области

    СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе», сообщили в Следственном комитете.

    Рядом с границей с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

    Следователи уже начали с ним работать.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.

    Ранее в СК сообщили, что число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек, и, вероятно, еще возрастет.

    Коментарии (40)
    23 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить

    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал, что ему обещали заплатить 500 тыс. рублей

    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный по подозрению в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил, что ему обещали 500 тыс. рублей за убийство людей в одном из чатов в Telegram-канале, следует из видео допроса.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса одного из подозреваемых в атаке на «Крокус». Он уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения, он застрелил людей за деньги. Ему обещали 500 тыс. рублей, половину суммы перевели на карту, которую он потерял в лесу, когда пытался скрыться от правоохранительных органов, передает ТАСС.

    По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта.

    Также, по словам задержанного, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.

    Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).

    ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».

    Коментарии (29)
    23 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Симоньян: Исполнителей атаки на «Крокус» подбирали так, чтобы указать на ИГИЛ

    Симоньян: Исполнители атаки на «Крокус» подобраны так, чтобы убедить мировую общественность в причастности ИГИЛ

    Симоньян: Исполнителей атаки на «Крокус» подбирали так, чтобы указать на ИГИЛ
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в своем Telegram-канале указала на очевидность заявлений американских СМИ о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). По ее словам, все указывает на то, что это не ИГИЛ, а просто   исполнители подобраны так, чтобы можно было в этом убедить «туповатую» мировую  общественность.

    Главред RT считает, что за терактом стоят западные спецслужбы и Украина, поскольку еще до задержаний исполнителей именно они стали убеждать общественность, что это ИГИЛ, что, по ее мнению «подожгло шапку на воре». «Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», – указала Симоньян.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц  отметил признаки того, что, по его мнению, указывает на причастность к теракту украинской стороны. Он указал на действия нападавших, которые не характерны для классических террористов, а больше похоже на поведение наемных убийц. «Ни политических заявлений, ни шантажирующих требований, ни попыток захвата заложников», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Коц считает, что заявления Запада о непричастности Киева к теракту похожи на попытки «отмазать» своего нерадивого пасынка-хулигана. Военкор заявил, что так говорят, когда точно знают, кто причастен и совершил преступление.

    «Когда в Киеве начали привычные кривляния, запустив заезженную пластинку в жанре «обстреляли сами себя», последние сомнения рассеялись. За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними. Нужно было просто найти исполнителей, которые ненавидят русских также,  как они», – подчеркнул Коц.

    По словам военкора, террористов могли использовать втемную, потому что в Киеве этому отлично научились. Нападавшие могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки. Кроме того, на границе с Белогородской областью засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани, возглавлявшего в Сирии одну из террористических группировок в Идлибе.

    Ранее ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Крыша рухнула над зрительным залом в «Крокусе»

    Воробьев: Идет разбор завалов в «Крокусе», где рухнула крыша над зрительным залом

    Tекст: Вера Басилая

    В «Крокус Сити Холле» рухнула крыша над зрительным залом, спасатели продолжают разбор завалов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале Воробьев написал, что спасатели смогли зайти в зрительный зал в «Крокусе», где был эпицентр пожара, и рухнула крыша, сейчас идет разбор завалов после атаки.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

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