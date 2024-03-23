Путин заявил о непоколебимости единства россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», добавил глава государства.

Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.