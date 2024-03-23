Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Путин обсудил с лидером Узбекистана теракт в подмосковном «Крокусе»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзеевым обсудил теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
Узбекский лидер осудил теракт в концертном зале и выразил соболезнования в связи с трагедией, а также просил передать слова поддержки семьям погибших, передает сайт Кремля.
Оба лидера в ходе разговора условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.