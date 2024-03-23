  • Новость часаЧисло погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
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    Мнения
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

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    23 марта 2024, 13:19 • Новости дня

    Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил слова соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле» в ходе телефонного разговора с президентом России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», – передает ТАСС слова Пескова.

    Лидеры стран подтвердили готовность к поддержанию контактов между службами безопасности стран.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек.

    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    21 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным

    Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    @ Francois Mori/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой лидер республики занимается боксом.

    «Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».

    Фотография в Сети уже превратилась в мем.

    Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    23 марта 2024, 04:14 • Новости дня
    Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в ходе доклада президенту вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о состоянии пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин пожелал всем, кто находится в больницах, выздоровления.

    «Мы с Михаилом Альбертовичем доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и [передал] благодарность врачам», – сказала она журналистам по итогам визита в НИИ имени Склифосовского, передает ТАСС.

    При этом Мурашко сообщил, что мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в «считанные минуты».

    «Усиление произошло фактически в считанные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы, и привлечены те, кто находились на дежурстве на дому, и те, которые находились непосредственно вне смены. Поэтому фактически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», – рассказал Мурашко.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доложил Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим, в частности, о работе врачей и об усилиях спасателей.

    Напомним, что несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». После нападения в здании начался пожар. По уточненным данным Следкома, количество погибших в ходе теракта превысило 60 человек. Более 100 человек было госпитализировано.

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    20 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

    Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

    В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

    Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    21 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин в телеобращении к гражданам поблагодарил россиян за поддержку, сказав, что она для него важнее формальной победы на выборах.

    «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

    «Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

    «Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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    20 марта 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России

    Политолог Петр Быстров: В России произошла не только общественная, но и партийная консолидация вокруг президента

    Эксперт: Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Все парламентские партии поддерживают президента и настроены на конструктивную работу по достижению целей послания Владимира Путина Федеральному собранию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Быстров. Ранее Путин провел встречу с руководителями фракций Государственной думы.

    «Мы видим, что в России произошла не только общественная, но и партийная консолидация. Все парламентские партии признают победу Путина и объединены вокруг главы государства. Они настроены конструктивно. Можно сказать, что парламент всецело стал союзником президента», – отметил Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    «Путин также открыт к диалогу со всеми политическими силами, представляющими реальные интересы значимой части российского общества. Поэтому достижение поставленных президентом целей в послании Федеральному собранию становится задачей не только исполнительной, но и представительной, и законодательной властей», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, конструктивное взаимодействие всех политических сил будет направлено на скорейшее принятие законодательных актов, направленных на достижение целей послания.

    Во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме – Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР).

    Путин обсудил с парламентариями тезисы из своего послания Федеральному собранию, где изложена программа развития страны. «Самое главное – это народосбережение, помощь семьям, стимулирование демографии, поддержка молодых семей, воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы технологического суверенитета, социального развития», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства обратил внимание на важность развития потенциала регионов, муниципалитетов, модернизации инфраструктуры городов, сельских территорий. «Разумеется, важно укрепление обороноспособности и безопасности России. И еще одна очень важная вещь. В соответствии с обновленной Конституцией за парламентом закреплены очень серьезные полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти – правительства. Вы будете утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока. Это очень ответственная работа», – напомнил Путин главам думских фракций.

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    20 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.

    Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    22 марта 2024, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
    Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Красногорске, где неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В белорусском МИД заявили, что случившемуся в «Крокус Сити Холле» нет оправданий, передает ТАСС.

    «Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», – говорится в заявлении МИД республики.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    20 марта 2024, 20:56 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за укрепление российско-эмиратских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В свою очередь Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, говорится на сайте Кремля.

    Обе стороны сообщили друг другу об удовлетворении поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества.

    Также лидеры обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

    Ранее Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах президента

    Владимира Путина в ходе телефонного разговора поздравил с победой на выборах президента России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Король поздравил президента и пожелал новых успехов в государственной деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе беседы лидеры подтвердили общий настрой на продолжение совместной работы по углублению российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.

    Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Владимир Путин в свою очередь поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу со священным для мусульман месяцем Рамадан.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    22 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербия столетиями оставалась самым надежным союзником для России, и российская сторона это помнит, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия 1».

    «Они духовно к нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Документальный фильм «Белград» приурочен к 25-летию обстрелов Сербии со стороны натовских войск, его опубликуют в воскресенье.

    Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в обеспечении государственного суверенитета страны.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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