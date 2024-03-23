Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
В Москве простились с Василием Уткиным
В субботу в Москве состоялась церемония прощания с известным спортивным комментатором Василием Уткиным.
Проститься с Уткиным пришли несколько сотен человек. Среди них были президент РПЛ Александр Алаев, футболисты, комментаторы, актеры и рэпер Pharaoh. Поминальные венки прислали ФК «Спартак», клуб Медийной лиги «Эгриси», который основал Уткин, Футбольная федерация Москвы и другие, передает ТАСС.
Похороны Уткина пройдут 26 марта на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.
Напомним, Уткин скончался в среду в возрасте 52 лет.