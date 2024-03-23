Мусульманские религиозные лидеры отреагировали на теракт в «Крокусе»

Tекст: Кристина Цыцура

Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Хазрат Крганов от имени Духовного собрания мусульман России и лично от себя выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал теракт чудовищной и бесчеловечной трагедией. «Молим Всевышнего Аллаха упокоить души погибших под сенью Своей безграничной Милости»!», – заявил он.

Также муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Мы молим Всевышнего о даровании вам терпения и сил, ибо все мы принадлежим Всевышнему и к нему наше возвращение», – говорится в его заявлении.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев от себя лично и от лица всех мусульман Северного Кавказа также выразил соболезнования семьям погибших в своем обращении. Отметив, что организаторы теракта должны понести наказание.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта и призвал молиться о спасении тех, кто находился в здании. «И да дарует Аллах Всевышний Своей помощи всем спасателям и медикам, кто в эти минуты борется за жизни и здоровье жертв», – заявил он в обращении.

Муфтий ЛНР Мухаммад Исмаил Гамбаров назвал атаку на концертный зал бесчеловечной и призвал к осуждению теракта.

Также заявление со словами соболезнования опубликовал генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества. Генсек ОИС Х.Таха выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу России, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.