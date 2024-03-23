  • Новость часаЧисло погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек
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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    6 комментариев
    23 марта 2024, 11:37 • Новости дня

    Собянин заявил о выплатах пострадавшим в «Крокус Сити» от Москвы и области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Москвы и Московской области окажут материальную поддержку пострадавшим в трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что регионы совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, говорится в Telegram-канале градоначальника.

    Также Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Вместе с Московской областью власти возьмут на себя организацию похорон погибших.

    Ранее сообщалось, что число погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    На северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.

    Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.

    «Многим удалось выбраться», – рассказал он.

    По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.

    На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.

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    20 марта 2024, 18:06 • Новости дня
    Появилась версия о попадании тел младенцев на насосную станцию в Москве

    Тела младенцев, найденных на насосной станции в Москве, могли выбросить в канализацию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела новорожденных девочек, найденных на насосной станции в Новой Москве, могли быть выброшены в канализацию.

    Об этом заявил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. Следствие выясняет обстоятельства происшествия.

    Ранее СК возбудил два уголовных дела по статье о «причинении смерти по неосторожности». Установлено, что обе девочки родились мертвыми. У одной из них на голове была обнаружена рана.

    Личность матери детей пока не установлена, проводятся необходимые экспертизы.

    Тела младенцев обнаружила сотрудница насосной станции.

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    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным МЧС России, для тушения концертного зала «Крокус Сити Холл» задействовали вертолеты.

    Один из них ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, передает РИА «Новости».

    Напомним, после стрельбы в пятницу вечером в здании начался пожар. Огонь начал распространяться после того, как неизвестные бросили гранату или зажигательную шашку.

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    22 марта 2024, 21:27 • Новости дня
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    @ Роман Денисов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас идет тушение пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

    «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что после стрельбы начался пожар в здании. Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

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    22 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения ОМОН и СОБР находятся у здания «Крокус Сити Холл», где ранее началась стрельба и пожар.

    Напомним, на северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции. В здании проходил концерт группы «Пикник». 

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    22 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте происшествия в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», работают спецназ и бригады скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, есть раненые. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 03:05 • Новости дня
    Депздрав Москвы опубликовал список 80 госпитализированных из «Крокуса»

    Депздрав опубликовал список из 80 госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Денис Тельманов

    После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в московские больницы были госпитализированы 80 человек, следует из списка пострадавших.

    Список опубликован на официальном сайте ведомства, в нем 80 имен и фамилий. Состояние пострадавших и название больницы, в которую их госпитализировали, не приводятся.

    Помимо этого в Москве и Подмосковье начали работу горячие линии для получения информации о погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли несколько десятков человек, более 100 получили ранения.

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    22 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Аэропорты в Москве усилили меры безопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный аэропорт Внуково и другие аэропорты столицы сообщил об усилении мер безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности и полиция в усиленном режиме проводят досмотр пассажиров и посетителей, передает ТАСС.

    Меры безопасности также усилены в других аэропортах Москвы, железнодорожных вокзалах и в поездах.

    Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. После этого начался пожар.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    Глава МВД прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл на место ЧП в Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Прокурор Московской области выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холл»
    Прокурор Московской области выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холл»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова на место происшествия в Красногорск, где в пятницу произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», выехал прокурор Московской области.

    Он будет координировать действия правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности. После случившегося в Москве отменили все массовые мероприятия.

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