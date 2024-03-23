«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Собянин заявил о выплатах пострадавшим в «Крокус Сити» от Москвы и области
Власти Москвы и Московской области окажут материальную поддержку пострадавшим в трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что регионы совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, говорится в Telegram-канале градоначальника.
Также Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Вместе с Московской областью власти возьмут на себя организацию похорон погибших.
Ранее сообщалось, что число погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек.