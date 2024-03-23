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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

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    23 марта 2024, 10:27 • Новости дня

    Конгресс США одобрил финансирование работы ведомств до конца года

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ночь на 23 марта Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, который продлевает выделение средств на работу основных федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

    Документ поддержали 74 сенатора, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму 1,2 трлн долларов, передает ТАСС.

    Ранее, 22 марта, в 00.01 по местному времени (07.01 мск) ряд федеральных ведомств США приостановил работу из-за прекращения финансирования. Однако незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

    После этого сенаторы провели голосование по нескольким поправкам, а финальное голосование по законопроекту завершилось в 02.04 (09.04 мск).

    Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект в субботу, 23 марта. Таким образом, федеральные ведомства смогут возобновить работу в обычном режиме уже в понедельник, 25 марта.

    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

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    20 марта 2024, 19:30 • Новости дня
    Наблюдатель из Швеции Саймонс заявил об угрозах наблюдателям из США от Госдепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведский наблюдатель на российских выборах президента профессор Грег Саймонс заявил, что его коллегам из Соединенных Штатов поступали угрозы от американского Госдепартамента.

    Американским наблюдателям на выборах в России угрожал Госдепартамент, им заявили, что для тех, кто проводил эту миссию, будут некие последствия, сказал Саймонс ТАСС.

    При этом неизвестно, какой закон могли нарушить эти люди,и за что им может последовать наказание.

    По мнению профессора, попытки западных стран повлиять на выборы в России провалились. Он пожелал российским гражданам процветания и светлого будущего, «желательно подальше от Запада» и его повестки.

    Процесс голосования на выборах президента России упорядочен, вся документация доступна, все знали, что необходимо делать. Персонал был услужливым и дружелюбным, процесс проводился профессионально и упорядоченно.

    Явка на президентских выборах была рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов.

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    22 марта 2024, 13:41 • Новости дня
    Экс-агент ЦРУ назвал имя человека, «подарившего» миру угрозу ядерной войны

    Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд сделала миру опасный подарок – угрозу ядерной войны

    Экс-агент ЦРУ назвал имя человека, «подарившего» миру угрозу ядерной войны
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Виктория Нуланд, занимавшая пост заместителя госсекретаря США, испортила отношения России и США, чем поставила мир под угрозу ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

    Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что нависшей над миром угрозы ядерной войны можно было избежать. В значительной степени это стало «подарком от Нуланд», передает РИА «Новости» слова бывшего агента Центрального разведуправления США.

    Нуланд вообще нельзя считать дипломатом, подчеркнул он. «Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами», – напомнил он, отметив, что люди, подобные Нуланд, в Госдепе и в американских СМИ не дали этому случиться.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она, по его словам, далеко зашла.

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    22 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет начальников штабов американских вооруженных сил в курсе теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, но не планирует контактировать с российской стороной по этому вопросу, сообщил представитель комитета.

    Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».

    В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.

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    21 марта 2024, 18:30 • Новости дня
    Bloomberg: США предложили выпустить облигации на активы России для поддержки Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон якобы предложил создать механизм гособлигаций с помощью российских активов не менее чем на 50 млрд долларов для поддержки киевского режима, утверждает Bloomberg.

    США предложили создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что для этого планируется задействовать замороженные активы России. США высказали такое предложение участникам G7.

    Ране австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для восстановления Украины, но не для финансирования военных действий.

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    20 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской

    Reuters сообщило о вмешательстве США в сделку Raiffeisen Bank по покупке доли Дерипаски в Strabag

    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской
    @ Alex Halada/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от покупки доли в строительном концерне Strabag у компании Rasperia Trading Limited, подконтрольной Олегу Дерипаске.

    Источники Reuters сообщили, что американские власти провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Олег Дерипаска находится под санкциями, а также пригрозили санкциями против RBI. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут участвовать в сделке, передает ТАСС.

    В RBI заявили, что перед подписанием соглашения убедились, что сделка не нарушает санкционный режим э. Европейская комиссия, осведомленная о сделке, сообщила, что направила запрос австрийским властям с просьбой прояснить ситуацию и находится в контакте с властями США по этому вопросу.

    Сделка, оцениваемая в 1,51 млрд евро, – одна из крупнейших с участием западных компаний в России за последние два года.

    В марте портал EUObserver сообщил, что Минфин США предупредил: если австрийский Raiffeisen Bank International продолжит работу в России, он может оказаться отрезанным от финансовой системы США. Raiffeisen Bank опроверг сообщения об угрозах санкций со стороны США.

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    22 марта 2024, 19:53 • Новости дня
    Autodesk запретил компаниям из России пользоваться своим ПО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский производитель программного обеспечения для промышленного машиностроения Autodesk наложила запрет для российских компаний на использование своих продуктов.

    Запрет введен с 20 марта, соответствующее письмо своим партнерам в России направила компания, передает РБК.

    Такое решение в Autodesk обосновали 12-м по счету пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Пакет не дозволяет продажу, поставку, передачу, экспорт и предоставление списка услуг, в том числе ПО для промышленного дизайна.

    Отмечается, что разработчик прекратил работать в России еще в 2022 году, но не вводил запрет на пользование своими сервисами ранее.

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    20 марта 2024, 11:30 • Новости дня
    Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

    Матвиенко: Запад считает, что у россиян нет гражданской сознательности

    Tекст: Ольга Никитина

    «Перекличка» различных «макронов», «боррелей» и других персон «без политического лица» по поводу выборов в России является прямым оскорблением российских граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что такие заявления дискредитируют самих их авторов. Высказывания западных чиновников воспринимается не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов российских граждан, заявила Матвиенко.

    По ее словам, Запад отказывает десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности, передает ТАСС.

    При этом она назвала реакцию западных стран на прошедшие в России выборы ожидаемой. Форма же выражения этой реакции, по словам спикера верхней палаты российского парламента, оказалась постыдной.

    «Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», – сказала Матвиенко.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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