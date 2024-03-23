«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Конгресс США одобрил финансирование работы ведомств до конца года
В ночь на 23 марта Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, который продлевает выделение средств на работу основных федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
Документ поддержали 74 сенатора, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму 1,2 трлн долларов, передает ТАСС.
Ранее, 22 марта, в 00.01 по местному времени (07.01 мск) ряд федеральных ведомств США приостановил работу из-за прекращения финансирования. Однако незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.
После этого сенаторы провели голосование по нескольким поправкам, а финальное голосование по законопроекту завершилось в 02.04 (09.04 мск).
Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект в субботу, 23 марта. Таким образом, федеральные ведомства смогут возобновить работу в обычном режиме уже в понедельник, 25 марта.