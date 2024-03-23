Конгресс США одобрил финансирование работы ведомств до конца года

Tекст: Кристина Цыцура

Документ поддержали 74 сенатора, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму 1,2 трлн долларов, передает ТАСС.

Ранее, 22 марта, в 00.01 по местному времени (07.01 мск) ряд федеральных ведомств США приостановил работу из-за прекращения финансирования. Однако незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

После этого сенаторы провели голосование по нескольким поправкам, а финальное голосование по законопроекту завершилось в 02.04 (09.04 мск).

Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект в субботу, 23 марта. Таким образом, федеральные ведомства смогут возобновить работу в обычном режиме уже в понедельник, 25 марта.