МИД заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

МИД России заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова сообщила, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира», передает ТАСС. По ее словам, документ направлен на формирование международного консенсуса о недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия.

Дипломат подчеркнула, что Россия осведомлена о планах США по привлечению частного сектора, в частности SpaceX, к «обслуживанию своих военно-космических амбиций». Захарова выразила обеспокоенность тем, что натовские страны могут использовать такие спутники для «провоцирования внутренних потрясений и смены правительств», не вписывающихся в их «миропорядок, основанный на правилах».

Захарова добавила, подобные действия создают серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности, а также могут иметь негативные последствия для социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России продолжается создание комплексов противоспутниковой борьбы – истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76.