Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
В Москве задержали участвовавшего в боях за ИГ в Сирии россиянина
Подозреваемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство*» (запрещено в России) задержали в столице, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.
Задержанным оказала российский гражданин 1993 года рождения, его подозревают в причастности к деятельности ИГ, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Подозреваемый, согласно версии следствия, будучи сторонником идеологии радикального ислама, в 2014 году покинул Россию и отправился в Сирию. Там он подготовился и стал боевиком одной из групп, входящих в ИГ. С 2015 по 2019 годы он в составе разных формирований участвовал в боевых действиях. В 2017 году его назначили командиром группы из 11-12 человек.
Дело завели по статье «Участие в деятельности террористической организации». Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.
В феврале ФСБ предотвратила в Москве нападение на прихожан одной из синагог, его готовили члены ячейки «Исламского государства*». Боевиков уничтожили.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ