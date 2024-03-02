Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.8 комментариев
Сийярто: Венгрии не нужен транзит газа через Украину
Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр заявил, что «Турецкий поток» снабжает Венгрию газом, поставки энергии в республику в безопасности, транзит через Украину Будапешту не нужен, но страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа, передает РИА «Новости».
Ранее Сийярто сообщил, что Турция и Болгария согласились сохранить транзит российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.