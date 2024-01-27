Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами
Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году, заявил вице-премьер Александр Новак.
Но он отметил, что пока не видит желания других стран обсуждать данный вопрос, передает ТАСС.
В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию до 2024 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, как газ пойдет через Украину без контракта.