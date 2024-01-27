Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами

Tекст: Кристина Цыцура

Но он отметил, что пока не видит желания других стран обсуждать данный вопрос, передает ТАСС.

В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию до 2024 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, как газ пойдет через Украину без контракта.