В Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на выборах

Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

Tекст: Олег Исайченко

«Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

«Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

