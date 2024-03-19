Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
Французский политик д’Артаньян оценил ход выборов в России
Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно
Голосование в России проходило абсолютно корректно, возможности для фальсификаций не было, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.
д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».
«Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.
Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.
Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.
Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.