Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно

Tекст: Ольга Никитина

д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».

«Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.

Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.

Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.

Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.